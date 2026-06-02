Procuraduría también suspendió al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por participación en política

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presunta participación indebida en política.

La medida se conoce tan solo horas después de que la entidad también suspendiera al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por la misma situación, en medio de las restricciones que la ley impone a los servidores públicos en materia de intervención política. Todo en el marco previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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El director de la UNGRD habló esta mañana, durante una rueda de prensa desde la Sala de Crisis de la entidad, en favor del presidente Gustavo Petro y recriminó en contra del candidato Abelardo de la Espriella.

“Yo considero que el presidente es un hombre que siente un cariño real por el pueblo colombiano. El señor presidente quiere un país mejor, quiere un país más justo”, señaló el director.

Y que comprende su inquietud por el crecimiento de sectores que calificó como un proyecto “abiertamente fascista”.