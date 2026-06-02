Procuraduría suspendió provisionalmente a Alfredo Saade por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por presunta participación en política indebida. El autodenominado “pastor” pidió al ministro del Interior, Armando Benedetti, renunciar argumentando que “él sabe para qué” y al presidente también. A este le dijo que “el país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo”; en el mismo mensaje escribió “victoria o muerte”. Según el expediente, la investigación se originó por mensajes como este en su red social X (antes Twitter). En otras palabras, la Procuraduría explicó que tomó la decisión al identificar algunos de los mensajes publicados por Saade en la red.

Los argumentos de la Procuraduría para sancionar a Alfredo Saade

Según el ente disciplinario, “se podría evidenciar una presunta indebida participación en política al generar su apoyo en favor de una campaña política”. Además, la entidad explicó que la medida se tomó para “evitar que se siga generando una posible indebida participación en política por parte del mencionado en el marco de las elecciones para Presidencia de la República periodo 2026-2030, las cuales se encuentran en curso”. A su vez, la Procuraduría dijo que Saade podría incurrir en la falta “a sabiendas que se entra en el término de 21 días hasta que se lleve la votación correspondiente a la segunda vuelta”. Finalmente, el ente disciplinario dijo que se trata de una suspensión provisional, no definitiva, pero que “es necesaria para evitar que se continúe y reitere la falta disciplinaria”.

La respuesta del embajador tras conocer la suspensión en su contra

“Sobre eso no me puedo pronunciar ahora porque acabo de escribirle a mi abogado”, dijo Saade acerca de su sanción en diálogo con Blu Radio. “Me enteré por ustedes”, dijo el suspendido embajador a la emisora, y evadió responder más preguntas. Se escudó, eso sí, en que “es su cuenta personal”, pese a que allí se presenta, en la biografía, como embajador de Colombia en Brasil. Y reiteró que su abogado le dijo que sus pronunciamientos “no son participación en política”.

Los polémicos mensajes de Saade sobre la campaña a la segunda vuelta presidencial

Entre otros mensajes de Saade, no solo había pedido la renuncia a Petro y Benedetti, sino que hizo un guiño a Roy Barreras. A través de un mensaje que publicó previamente en redes sociales, Saade reconoció las diferencias que ha tenido con ambos, pero consideró que apartarlos de la estrategia electoral fue un error en medio de una campaña que ahora deberá buscar nuevos apoyos para revertir el resultado de la primera vuelta. Lea también: Exdirectivos de la UNGRD, a juicio por lío con Alfredo Saade ¿qué pasó? “Todos conocen las molestias que he tenido con Roy Barreras y Armando Benedetti, pero haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo”, escribió Saade. En el mismo mensaje insistió en que ambos deberían ser llamados nuevamente para sumarse al trabajo político de cara a la segunda vuelta presidencial. “Solo los torpes políticos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo”, agregó.

Tensiones y debates internos en el petrismo por la estrategia electoral

Las declaraciones se producen en un momento de alarma dentro de los sectores afines al Gobierno, luego de que los resultados electorales obligaran a replantear la estrategia para la recta final de la campaña. Lea también: Ni escribiéndolas sobre mármol: las promesas que Petro incumplió En distintos sectores del petrismo se ha abierto el debate sobre la necesidad de ampliar alianzas, fortalecer el trabajo territorial y recuperar figuras con capacidad de interlocución política y electoral. Ahora deberán buscar acercarse a los votos que aunaron los resultados de Sergio Fajardo y Claudia López. Pero eso no es todo. Su mensaje también incluyó un llamado a endurecer el discurso político en la campaña que se vecina. “Es hora de radicalismo del discurso, el pueblo quiere a un líder firme”, afirmó el pastor, quien además etiquetó al presidente Gustavo Petro, al candidato Iván Cepeda y a Gustavo Bolívar.

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