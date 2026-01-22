Carlos Garavito, magistrado ponente de la Corte Suprema en el caso Uribe, fue nombrado presidente de la Sala Penal

Mientras la Corte Suprema de Justicia se prepara para resolver uno de los procesos judiciales más trascendentales de la última década, la Sala de Casación Penal estrena liderazgo. Desde esta semana, el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito asumió la presidencia de la Sala, una instancia que vuelve a concentrar la atención nacional por el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lea también: El día en que el nuevo minIgualdad participó en un linchamiento a soldados en el Cauca El caso, que regresó recientemente al alto tribunal, marca el cierre de un largo recorrido judicial. Tras una condena en primera instancia en 2025 y una absolución posterior en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía y las víctimas activaron el recurso extraordinario de casación. Con ello, el proceso volvió a la Corte Suprema, donde se definirá si se mantiene o se revierte la absolución del exmandatario, investigado por soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.

En ese contexto, la elección de Solórzano Garavito como presidente de la Sala Penal cobra especial relevancia. El magistrado no solo coordinará el funcionamiento interno de la Sala durante 2026, sino que además es el ponente del proceso contra Uribe Vélez, lo que lo sitúa en el centro de una de las decisiones más sensibles del sistema judicial colombiano.

¿Quién es Carlos Roberto Solórzano Garavito?

Con más de tres décadas de ejercicio profesional, Solórzano Garavito ha desarrollado una carrera que combina la práctica jurídica con la academia y el servicio público. Su formación incluye estudios avanzados en Derecho Penal, ciencias criminológicas y técnicas de oralidad, tanto en Colombia como en el exterior. A lo largo de los años ha transitado por escenarios clave de la justicia, desde la defensoría pública hasta los tribunales superiores. Antes de llegar como magistrado titular a la Corte Suprema, tuvo experiencia como conjuez tanto en el Tribunal Superior de Bogotá como en la propia Sala de Casación Penal, un recorrido que le permitió conocer de cerca el funcionamiento de la jurisdicción penal en distintos niveles. Ese trayecto se complementa con una amplia labor docente en universidades de Bogotá, donde ha impartido cátedras relacionadas con responsabilidad penal, prueba, derecho procesal y delitos imprudentes.

¿Qué es la etapa de casación?