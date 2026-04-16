Caso Colmenares: por estas razones la Corte Suprema ratificará inocencia de Laura Moreno y Jessi Quintero

La Corte Suprema de Justicia prepara la absolución definitiva de Laura Moreno, una de las mujeres investigadas por la muerte del universitario Luis Andrés Colmenares, en Bogotá, en el marco de un expediente que ha mantenido en ascuas a la sociedad colombiana en la última década.
La decisión, programada para ser leída mañana en el alto tribunal, también beneficiaría a Jessy Quintero, otra de las compañeras del fallecido, quien también fue procesada por la justicia en su momento.
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La Sala de Casación Penal concluyó que no existen pruebas suficientes para desvirtuar su inocencia ni para establecer su responsabilidad en un homicidio.
El caso se remonta al 31 de octubre de 2010, cuando Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, murió tras asistir a una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá. Su cuerpo fue hallado horas después en el caño del parque El Virrey, en circunstancias que desde el inicio generaron controversia.