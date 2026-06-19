Comisión Colombiana de Juristas respalda llamado a indagatoria a Uribe

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) respaldó el llamado a indagatoria realizado por la Fiscalía General de la Nación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de una investigación formal que busca establecer su presunta participación en hechos relacionados con la conformación y actuación de una estructura paramilitar en Antioquia, las masacres de El Aro y La Granja en Ituango, la masacre de San Roque y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurridos durante la década de 1990 cuando Uribe ejercía como gobernador del departamento.
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