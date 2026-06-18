Chocó: Niño de 11 años fue asesinado mientras regresaba a su casa tras hacer un mandado

La muerte violenta de Thiago Andrés Pareja, de 11 años, conmocionó al municipio de Istmina, en Chocó, durante la temporada de vacaciones escolares. El menor fue atacado cuando regresaba a su casa tras realizar un mandado que le pidieron en casa, en circunstancias que son materia de investigación.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos por las autoridades, el presunto responsable sería un hombre que habría actuado sin una aparente motivación. Versiones preliminares indican que el señalado agresor podría haber estado bajo los efectos de sustancias psicoactivas al momento de los hechos.

Tras lo ocurrido, las autoridades lograron la captura del sospechoso y lo dejaron a disposición de los organismos competentes, que adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las razones detrás del ataque.

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La Alcaldía de Istmina informó que el señalado homicida no figura como residente del municipio ni como persona en situación de calle. Además, aseguró que no existe información oficial que permita establecer que padezca alguna enfermedad mental o que haya recibido atención dentro de los programas locales de salud mental.

“Rechazamos de manera categórica todo acto de violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes representan el presente y el futuro de nuestra sociedad”, dijeron las autoridades en el comunicado oficial.