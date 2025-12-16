¿Qué implicaciones trae que Estados Unidos designe al Clan del Golfo como organización terrorista?

Como ha ocurrido con el Cartel de los Soles en Venezuela, el gobierno estadounidense de Donald Trump acaba de designar al Clan del Golfo (también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC) como organización terrorista, el cartel de narcotráfico más grande de Colombia con el que Gustavo Petro mantiene conversaciones para un posible desarme.
“Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestro país y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los carteles internacionales y las organizaciones criminales transnacionales”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.
En contexto: EE. UU. designó como grupo terrorista al Clan del Golfo, cartel con el que gobierno Petro continúa conversaciones de paz
Esta decisión se produce meses después de que Estados Unidos iniciara operaciones en el Caribe y el Pacífico, así como sobrevuelos con aviones militares muy cerca del espacio aéreo venezolano. La intención sería eliminar toda actividad que promueva la llegada de drogas a Norteamérica, las cuales dicen ser procedentes de Suramérica y Centroamérica.