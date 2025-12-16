¿Qué implicaciones trae que Estados Unidos designe al Clan del Golfo como organización terrorista?

Como ha ocurrido con el Cartel de los Soles en Venezuela, el gobierno estadounidense de Donald Trump acaba de designar al Clan del Golfo (también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC) como organización terrorista, el cartel de narcotráfico más grande de Colombia con el que Gustavo Petro mantiene conversaciones para un posible desarme. “Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestro país y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los carteles internacionales y las organizaciones criminales transnacionales”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio. En contexto: EE. UU. designó como grupo terrorista al Clan del Golfo, cartel con el que gobierno Petro continúa conversaciones de paz Esta decisión se produce meses después de que Estados Unidos iniciara operaciones en el Caribe y el Pacífico, así como sobrevuelos con aviones militares muy cerca del espacio aéreo venezolano. La intención sería eliminar toda actividad que promueva la llegada de drogas a Norteamérica, las cuales dicen ser procedentes de Suramérica y Centroamérica.

Droga del Clan del Golfo. FOTO: Colprensa

Y es que en Colombia los cultivos de coca aumentaron de 253.000 a 262.000 hectáreas entre 2023 y 2024, mientras que la producción potencial de cocaína saltó de 2.664 a 3.001 toneladas métricas anuales, según datos del monitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

¿Qué implica que Estados Unidos declare organización terrorista al Clan del Golfo?

EL COLOMBIANO se contactó con Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, quien explicó las implicaciones que tendría la nueva designación del Clan del Golfo como organización terrorista por parte de Estados Unidos. “Hay dos lecturas sobre este asunto. Una lectura convencional es que la designación como organización terrorista tiene una normativa legal en los Estados Unidos que implica, por un lado, que los ciudadanos estadounidenses no pueden hacer tratos con este tipo de organizaciones. Y en segunda medida, que existe todo un entramado institucional por parte de los Estados Unidos para congelar activos, específicamente lo que tiene que ver con la lista Clinton o como se conoce también la OFAC. Entonces, un poco la lectura y la forma convencional con la que Estados Unidos ataca al terrorismo y a los grupos que son terroristas es siguiendo el rastro del dinero. ¿Por qué? Porque sin dinero, ellos no pueden obtener recursos para hacer daño a los intereses de los Estados Unidos”.

¿Cuál es la segunda lectura sobre la decisión de Estados Unidos?

“La otra lectura que yo creo que es importante, sobre todo en estos momentos de la administración Trump, es que más allá de eso, implica un enfoque mucho más agresivo por parte de Washington. Y no simplemente hay que seguir el dinero, no simplemente hay que bloquearle las cuentas, no simplemente hay que presionar a las personas o a los gobiernos para que no hagan trato con ellos, sino que incluso hay que tener un enfoque más de ‘garrote’.

Y ese es el enfoque que hemos visto en el Mar Caribe, en el Océano Pacífico que es atacar lanchas que se sospecha que llevan drogas. Es una forma distinta de atacar el negocio; es decir, hacerles perder cargamento significa hacerles perder dinero. Ahora bien, implica también que puede existir la posibilidad de que, más allá de los ataques en mar abierto, y como lo ha dicho Trump, se den ataques terrestres. ¿Qué quiere decir esto? Neutralizar a sus líderes en sus campamentos en las zonas donde tienen su refugio, incluso violando o con la aquiescencia de los gobiernos para que de alguna forma su soberanía sea puesta en riesgo por la intervención de los Estados Unidos, aunque esto todavía no ha pasado.

Pero, obviamente, este tipo de ataques da a entender qué puede suceder. Aquí es muy importante entender que ciertamente hay una forma convencional, que es la forma de bloquear cuentas, evitar que se hagan tratos financieros con ellos para impedir que hagan daño con esos recursos. Siga leyendo: ¿El pacto de Petro con el Clan del Golfo ampliará su gobernanza criminal? Y la forma Trump es no solamente bloquear las cuentas y el dinero, sino incluso aplicar un enfoque de ‘garrote’ en el sentido de que hay que ir a solucionar el problema de raíz. ¿Qué implica eso? Desarticular físicamente, si se quiere, a esa organización, incluso contraviniendo muchas de las normativas del Derecho Internacional, que incluso salvaguardan la soberanía de los Estados”.

