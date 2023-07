Los labriegos llevaron los cuerpos de los muertos dejados por el feroz enfrentamiento hasta la orilla del río, y dicen los habitantes de las veredas La Estrella y 4 de Octubre, de Puerto Guzmán (Putumayo), que los muertos ascienden más o menos a 30, y “toditicos se están descomponiendo al sol porque por acá no ha venido nadie”.

Lo amarraron de los pies y de las manos para que ese cadáver desvencijado , casi desdibujado por las balas, no termine de desmoronarse en la mitad del campo y a pleno sol, todo porque las autoridades civiles, policiales y militares no han podido entrar a la zona , pues la confrontación sigue viva.

“Uno ve que ellos (los armados) cogen a los que dicen ser su gente y se los llevan pal monte. Muchos se los llevan heridos y uno no los vuelve a ver y hay familiares de ellos que nos cuentan que después les llegan los comandantes y les dicen que no los vuelvan a buscar, que están enterrados en tal o cual parte”, cuenta don Jairo.

La versión oficial entregada por Mora, se acerca a la del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, que es la única entidad que logró ingresar a la zona de los combates y pudo recuperar 7 cadáveres en medio de su labor humanitaria.

En el comunicado expresan que “esto sucedió en el contexto de los recientes enfrentamientos entre grupos armados presentes en la zona. Los cuerpos de las personas fallecidas fueron entregados a autoridades competentes del Caquetá para su posterior identificación”.

Hugo Fiz Palacios, jefe de la Subdelegación del CICR en Florencia, señala que “la dignidad de una persona no acaba con la muerte; tampoco acaban los lazos que les unen a sus seres queridos. Por eso, realizamos la labor estrictamente humanitaria de recuperar y trasladar los cuerpos de estas personas fallecidas para que sus familias puedan recibirlos y darles sepultura digna. Cuando ocurre lo contrario y una familia no conoce la suerte o paradero de su ser querido, o no logra recuperar su cuerpo, este se convierte en una persona desaparecida, lo que genera profunda incertidumbre y una angustia inacabable para sus familiares”.

Van más de 10 combates

Los campesinos de las veredas La Estrella y 4 de Octubre no han tenido paz en el último mes. En este lapso, se han presentado, dicen, por lo menos 10 combates entre los disidentes del frente Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera, un grupo conformado por una extraña mezcla de excombatientes de las Farc e integrantes de grupos narcotraficantes y exparamilitares, pero solo dos se han hecho públicos.