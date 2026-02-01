Todo listo para el encuentro entre Petro y Trump en Washington: agenda incluye lucha antidrogas y reunión en la OEA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará este domingo hacia Washington para una visita oficial que culminará con una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programada para el martes 3 de febrero a las 11:00 a.m. Esta será la primera vez que ambos mandatarios se encuentren cara a cara tras meses de tensiones diplomáticas.
Según fuentes oficiales, Petro saldrá de Colombia alrededor de las 2:00 de la tarde y se espera que aterrice en una base militar cercana a Washington sobre las 8:00 de la noche. La agenda oficial comenzará el lunes e incluye conferencias y reuniones con organismos multilaterales previas al encuentro bilateral.