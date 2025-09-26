Corte protegió los derechos de mujer venezolana de 79 años después de que le negaran el Estatuto de Protección Temporal

La historia de María Enriqueta León representa a una gran cantidad de adultos mayores venezolanos que han visto forzados a dejar su patria por una crisis insostenible.
A sus 79 años, sola y con graves problemas de salud en una pierna, León emprendió un arduo viaje a Bogotá para reencontrarse con su única hija. La escasez de alimentos, la falta de servicios médicos y medicinas en Venezuela la hicieron dependiente y vulnerable.
Le puede interesar: Licor adulterado: experto advierte riesgos del ‘cococho’ y da claves para detectar botellas falsas
Antes de lograr su objetivo, intentó regularizar su situación de forma infructuosa: fue estafada dos veces al intentar obtener su pasaporte, la primera vez sin resultado y la segunda pagando en dólares para un trámite que también resultó un engaño.
En Colombia, sin embargo, su suerte cambió. No solo logró la reunificación familiar, sino que también ganó una batalla legal que no solo regularizó su estatus migratorio, sino que sentó un precedente crucial para otros migrantes.