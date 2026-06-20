Corte abrió investigación contra el senador Miguel Ángel Pinto por presunto abuso sexual a una trabajadora

Una nueva polémica rodea a los miembros del Congreso de la República. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió recientemente una investigación formal en contra del senador liberal Miguel Ángel Pinto por presunto abuso sexual a una trabajadora.
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El alto tribunal tomó la decisión tras recopilar testimonios y documentos en la etapa de indagación previa, los cuales apuntaron a que el congresista santandereano habría obligado a una subalterna a sostener relaciones sexuales, cometiendo así presunto delito de acceso carnal violento.
La denuncia fue interpuesta por una trabajadora de su equipo, quien acusó a Pinto de haber utilizado su posición de poder como jefe inmediato para forzar encuentros sexuales presuntamente durante un periodo de diez meses, mientras se mantuvo vigente el vínculo laboral entre ambos.