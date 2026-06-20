Corte abrió investigación contra el senador Miguel Ángel Pinto por presunto abuso sexual a una trabajadora

Una nueva polémica rodea a los miembros del Congreso de la República. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió recientemente una investigación formal en contra del senador liberal Miguel Ángel Pinto por presunto abuso sexual a una trabajadora. Le puede interesar: Marco Rubio ya firmó memorando que prioriza evaluar deportación de Beto Coral por afectar la política con “campañas de desinformación” El alto tribunal tomó la decisión tras recopilar testimonios y documentos en la etapa de indagación previa, los cuales apuntaron a que el congresista santandereano habría obligado a una subalterna a sostener relaciones sexuales, cometiendo así presunto delito de acceso carnal violento. La denuncia fue interpuesta por una trabajadora de su equipo, quien acusó a Pinto de haber utilizado su posición de poder como jefe inmediato para forzar encuentros sexuales presuntamente durante un periodo de diez meses, mientras se mantuvo vigente el vínculo laboral entre ambos.

El senador Miguel Ángel Pinto habría utilizado su cargo para abusar presuntamente de una trabajadora durante diez meses. FOTO: Colprensa

Cita a indagatoria y controversia por aplazamiento: el futuro del expediente judicial

El magistrado instructor del caso, Misael Rodríguez, citó al congresista a la diligencia de indagatoria que quedó programada para el próximo lunes 22 de junio a las 2:00 de la tarde. Ante la notificación, la defensa del senador solicitó formalmente el aplazamiento de la audiencia, argumentando que el abogado principal se encuentra fuera del país y que el defensor suplente no podía asistir debido a compromisos adquiridos con anterioridad. Sin embargo, el despacho del magistrado Rodríguez negó la solicitud de postergación y mantuvo en firme la fecha y hora de la diligencia, por lo que esta se llevará a cabo la próxima semana.

El congresista no renovó su curul y heredó sus votos a su hijo electo para el periodo 2026-2030. FOTO: Colprensa

Asimismo, para garantizar el derecho a la defensa y el desarrollo del proceso, el despacho autorizó que los apoderados del senador participen de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Miguel Ángel Pinto optó por no buscar una nueva curul directa en el Congreso de la República. No obstante, mantuvo su presencia política mediante la candidatura de su hijo, Miguel Ángel Pinto, quien resultó elegido como senador para el periodo legislativo 2026-2030. Con la culminación del periodo constitucional de Pinto padre y su salida del Capitolio, el panorama jurídico del caso podría cambiar. Es previsible que el expediente penal pase de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación, debido a que el procesado perdería el fuero constitucional que cobija a los congresistas aforados.

Antecedentes de congresistas denunciados