Centro Democrático destapa sus cartas: ya hay fecha y hora para conocer quién será la candidata presidencial

Después de meses de especulaciones, cambios de decisiones, incertidumbre y polémicas, el Centro Democrático está listo para dar a conocer el nombre de quien será su candidata presidencial y la encargada de buscar unificar una derecha cada vez más fragamentada para remontar las encuestas y competir con Iván Cepeda, que parece estar consolidado como el ungido de la otra orilla política.

Este domingo 14 de diciembre, en medio del último foro virtual organizado por la colectividad, su director Gabriel Vallejo confirmó que este lunes 15 de diciembre se sabrá quién resultó ungida entre María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguin.

Vallejo confirmó que el resultado será fruto de una encuesta contratada por el partido. Hay que recordar que fue precisamente la polémica en torno al mecanismo para la definición lo que terminó dinamitando el proceso dejando como consecuencia la salida de Miguel Uribe Londoño y de Andrés Guerra, quien antes de recibir el ofrecimiento de liderar la lista de la Cámara de Representantes por Antioquia también había renunciado a su precandidatura manifestando reparos frente al proceso.

“Mañana en horas de la tarde, a eso de las 5:00 p.m., el Partido Centro Democrático, junto con nuestras tres precandidatas, le anunciaremos al país el resultado de las encuestas que definió el partido para escoger nuestra candidata presidencial”, recalcó el director de la colectividad uribista.

El mecanismo, finalmente, fue una combinación entre encuesta digital y un colegio electora. La adelantaron dos firmas chilenas, Cadem y Panel Ciudadano, que quedaron a cargo del proceso para recabar el voto de 4.818 militantes del partido adscritos a comités municipales, departamentales, así como los integrantes de la dirección nacional y los titulares de credenciales como concejales, diputados, ediles y congresistas.

Vallejó aseguró que el proceso quedó blindado con medidas de seguridad garantizadas por una firma independiente en ciberseguridad, encargada de mantener a raya manipulaciones, ataques cibernéticos o posibles filtraciones.

En redes sociales han circulado versiones que apuntan a que sería Cabal la ungida por el uribismo para que vaya en nombre de la colectividad a intentar buscar consensos y algún mecanismo que le permita a la derecha medirse y llegar a primera vuelta con un solo candidato. Sin embargo, en su larga correría política que emprendió en las últimas semanas, el expresidente Uribe no soltó prenda sobre posibles favoritismos y reiteró una y otra vez que las tres senadores (que ya no harán parte del Congreso a partir de 2026) están preparadas para llevar las riendas del país.

“Nuestras candidatas, transparentes, sin clientelismo, ajenas, contrarias a, a la mermelada, han mantenido una línea de pensamiento, una oposición clara, sin dobleces al Gobierno de Petro, una oposición con argumentos, una tarea propositiva para que Colombia salga adelante. Le pido a los colombianos pensar en estas características de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”, dijo el expresidente.