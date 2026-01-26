“Me gustas, ¿podemos?”: Dos nuevas denuncias contra Carlos Caicedo elevan a cinco las presuntas víctimas de acoso

Dos nuevas denuncias se suman a los cuestionamientos contra Carlos Caicedo: el quinto testimonio de una mujer víctima de acoso sexual sistemático y una denuncia penal interpuesta por la congresista Ingrid Aguirre por victimización política.
Ambas acusaciones fueron dadas a conocer por la emisora LA FM por dos personas que dijeron haber trabajado con Caicedo, una de ellas con labores de protocolo y manejo de agenda del político.
El primer testimonio revelado corresponde al de una mujer, quien evitó ser identificada, que se desempeñó en el área de protocolo. Según su relato, sus funciones principales consistían en acompañar permanentemente al funcionario en eventos políticos y sociales para atender cualquier requerimiento logístico o de agenda que este tuviera.