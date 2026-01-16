x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Murió Dogardisc, reconocido cantante de champeta, ¿qué le pasó?

En la mañana de este jueves 15 de enero falleció Ismael Simancas, considerado como uno de los exponentes de la champeta. Su muerte se presentó tras varios días de haber estado internado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

  • El verdadero nombre de Dogardisc era Ismael Simancas. FOTO: Facebook de Dogardisc
    El verdadero nombre de Dogardisc era Ismael Simancas. FOTO: Facebook de Dogardisc
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Este jueves falleció Ismael Simancas, conocido artísticamente como Dogardisc, luego de haber permanecido internado durante varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica de Cartagena. La muerte del artista fue confirmada por José Quessep, cantante de champeta y uno de los mayores impulsores de la carrera de Simancas.

Lea: Murió Reymond Durán, cantante de merengue y vocalista de Grupo Sin Frontera

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de mi compadre Ismael Simancas, un defensor de la champeta criolla, mi amigo el Dogardisc. Hay un dolor grande, lamentamos profundamente el fallecimiento de este colega y amigo, toda la gente de la champeta está de luto con el fallecimiento de mi compadre, ya que fue un buen compañero, buen amigo en el ámbito popular", escribió en sus redes sociales.

Como informó El Universal, medio de comunicación cartagenero, desde el 30 de diciembre Dogardisc venía presentando deterioros de salud asociados a la diabetes. El 31 de diciembre fue ingresado a la UCI del Hospital Universitario de Cartagena, ubicado en el barrio Zaragocilla, donde murió en la mañana del jueves 15 de enero.

Simancas es considerado uno de los pioneros de la champeta, expresión cultural que será reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. La canción más conocida de Dogardisc fue El viejo zorro, la cual lo catapultó como uno de los exponentes del género y le dio reconocimiento a nivel local y nacional.

Fueron más de tres décadas de carrera artística las que tuvo el cartagenero, quien, además de cantante, también fue percusionista. Uno de sus últimos temas fue Desplazado de amor, canción cuyo video musical se estrenó en 2022, quince años después de haber sido grabado. Otras de las canciones más reconocidas de Dogardisc son El cachaco faltón, Tras las rejas, Vida chévere(con el Sr. Black) o La Mona Lisa.

Algunos de los artistas del género han lamentado el fallecimiento de Simancas, expresando que su muerte representa una gran pérdida para la champeta. Mr. Black, considerado también como una de las voces más relevantes del género, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Aunque te hayas ido de este mundo, tu música seguirá viva por siempre, hermano. En los últimos tiempos estuvimos distanciados, pero el que te conocía sabía lo jocoso y mamador de gallo que eras... y también sabía que nos queríamos de verdad. Muchos trucos aprendí de ti en la champeta; puedo decir con orgullo que fuiste mi maestro. Mis condolencias para tu familia. Nos vemos en la otra vida, hermano. Por siempre, DOGAR DISC", publicó el artista.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida