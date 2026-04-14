Este viernes será Día Cívico para trabajadores de algunas entidades: ¿quiénes podrán pedir el día libre?

El próximo viernes 17 de abril se llevará a cabo en el país una nueva jornada del “Día Cívico de la Paz con la Naturaleza”, una iniciativa establecida mediante el Decreto 500 de 2024 que dispone que cada tercer viernes de abril se destine a promover la protección ambiental y la sostenibilidad en Colombia.

A diferencia de un festivo tradicional, esta fecha no tiene carácter legal obligatorio para todos los sectores, por lo que su aplicación varía según el tipo de entidad.

En el caso del sector público, la medida cobija principalmente a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, como ministerios, departamentos administrativos y superintendencias, que deberán suspender la atención presencial y sus actividades laborales durante la jornada.

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Sin embargo, el decreto también reconoce la autonomía de las entidades territoriales, así como de las ramas Legislativa y Judicial y otros organismos independientes, que podrán decidir de manera autónoma si se acogen al día cívico o si mantienen su funcionamiento habitual.

Esto implica que la operación institucional podría variar dependiendo de cada región del país. En el sector privado, la medida no es vinculante.

Las empresas tienen la libertad de decidir si otorgan el día libre a sus trabajadores o si continúan con sus actividades normales.

Dado que no se trata de un festivo tradicional de calendario, trabajar este viernes no implica el pago de recargos ni compensaciones adicionales, por lo que la remuneración se mantendrá como en una jornada laboral ordinaria.

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Sectores como salud, seguridad, movilidad y atención de emergencias operarán con total normalidad para garantizar la continuidad de servicios fundamentales para la ciudadanía. Uno de los efectos más relevantes se dará en materia de trámites.

Debido a la suspensión de actividades en entidades nacionales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, confirmó que los vencimientos de obligaciones tributarias previstos para el 17 de abril se trasladarán al lunes 20 de abril de 2026, teniendo en cuenta que los plazos fiscales se rigen por días hábiles.

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Más allá de su impacto administrativo, esta jornada busca consolidarse como un espacio de reflexión y acción colectiva en torno al cuidado del medioambiente.

La iniciativa pretende incentivar actividades pedagógicas, culturales y sociales que fortalezcan la relación de la ciudadanía con la naturaleza, sin detener por completo la dinámica productiva del país.