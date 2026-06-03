Petro ha intervenido en los asuntos de todos estos países, pero hoy critica a Trump por apoyar a De la Espriella

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país muere la libertad”, dijo el presidente Gustavo Petro en referencia al apoyo de Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Si bien esto sí se considera como una injerencia en asuntos de Colombia, Petro ha intervenido múltiples veces en temas de otros países.
Una de las más célebres injerencias de Petro en los asuntos de otro país se dio cuando, desde las calles de Nueva York, en Estados Unidos, llamó al Ejército norteamericano a desobedecer las órdenes de Trump. Eso generó que le quitaran la visa de ese país.