Dos muertos dejó el atentado con carro bomba en el norte del Cauca; el procurador se pronunció

La madrugada de este lunes festivo volvió a estremecer al norte del Cauca. Un carro bomba explotó muy cerca de la estación de Policía del municipio de Suárez, dejando dos personas muertas y al menos cuatro heridas, la mayoría civiles.
El vehículo cargado con explosivos no alcanzó a llegar hasta la estación, lo que evitó una tragedia mayor, pero sí causó graves daños materiales en viviendas, locales comerciales y calles del barrio Villa Flor, donde ocurrió la detonación. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la zona mientras la comunidad se unía para remover los escombros y auxiliar a las víctimas.