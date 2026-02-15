“Quiero quedar en la historia grande del freestyle”: Larrix

En el escenario parece introvertido, pero cuando suelta el primerremate —frase final de una rima improvisada— el silencio suele romperse a gritos. A sus 26 años, Lucas Larrazábal, más conocido como Larrix, ya fue campeón mundial de freestyle en 2023, además de conseguir la Red Bull Batalla Argentina 2025 y el campeonato de FMS Argentina 2023.
Por ello, se ha convertido en uno de los nombres más sólidos de este género en español de los últimos años. Tras todo su éxito decidió esta temporada competir en la escena colombiana, en la que hoy es protagonista y animador del campeonato. Tras cuatro jornadas, está tercero en el podio de la Liga, con 18 puntos, solo por detrás del español Gazir, quien es líder con 21 puntos y el colombiano Valles T con 20. Falta la última jornada doble por disputarse (14 de marzo en Bogotá), con seis unidades en juego.
