“Quiero presentarme como Dany, con mi humor distinto al de Suso”: Dany Hoyos habla sobre la pausa de su programa y sus planes para 2026

El anuncio sorprendió a muchos. Tras más de 16 años llevando risas a los hogares colombianos, Suso el paspi dejó de emitirse, al menos por ahora, en la pantalla de Caracol Televisión. Dany Alejandro Hoyos, creador del formato y del personaje, confirmó que el programa entraba en una pausa, una decisión atravesada por varias razones que conversó con EL COLOMBIANO, en un momento de transición y nuevos comienzos.
Contexto:
Este 2026 sus retos creativos son tan variados como intensos: el primero será el estreno el 14 de febrero de Cuando el show se acaba, “un monólogo íntimo, divertido y profundamente humano en el que Dany Hoyos compartirá anécdotas reales, reflexiones personales y situaciones inesperadas que vive cuando se baja del escenario”, como dice la reseña. Otro será su próximo libro tras la buena acogida que tuvo su primera novela, El árbol de guayacán, y no hay que olvidar su faceta de librero y docente en Te creo. A la par hay que aclarar que Suso seguirá vigente, pero de otra manera.