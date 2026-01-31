“Quiero presentarme como Dany, con mi humor distinto al de Suso”: Dany Hoyos habla sobre la pausa de su programa y sus planes para 2026

El anuncio sorprendió a muchos. Tras más de 16 años llevando risas a los hogares colombianos, Suso el paspi dejó de emitirse, al menos por ahora, en la pantalla de Caracol Televisión. Dany Alejandro Hoyos, creador del formato y del personaje, confirmó que el programa entraba en una pausa, una decisión atravesada por varias razones que conversó con EL COLOMBIANO, en un momento de transición y nuevos comienzos. Contexto: Este 2026 sus retos creativos son tan variados como intensos: el primero será el estreno el 14 de febrero de Cuando el show se acaba, “un monólogo íntimo, divertido y profundamente humano en el que Dany Hoyos compartirá anécdotas reales, reflexiones personales y situaciones inesperadas que vive cuando se baja del escenario”, como dice la reseña. Otro será su próximo libro tras la buena acogida que tuvo su primera novela, El árbol de guayacán, y no hay que olvidar su faceta de librero y docente en Te creo. A la par hay que aclarar que Suso seguirá vigente, pero de otra manera.

Dany, ¿en qué momento tomó la decisión de parar el programa de Caracol TV?

“Yo lo había pensado hace mucho tiempo y lo que pasa es que Caracol es muy querido conmigo y digo ‘es’ porque sigue siendo muy querido conmigo. El canal siempre estuvo muy contento con el rating, con el resultado del programa. Desde hace un tiempo yo pensaba qué hacer, en estar más cerquita a la gente, dedicarme más al teatro, enfocarme más a Suso en teatro, entendiendo que la televisión es muy importante y que tiene un público muy receptivo de la propuesta de Suso, pero cuando ya empezó Dany a crecer, y con el tema de los libros, del Club de los vulnerables, de otra propuesta de humor distinta, pues dijimos que era el momento de dar ese paso, de bajarle un poquito a Suso en alguna parte: o en teatro, en televisión y te soy sincero, yo el teatro no lo dejo, porque yo amo el teatro, entonces dije que era hora de darle un receso en TV por un tiempo, a ver qué pasa, lo hablé con el canal desde el año pasado, el canal aceptó, pero al principio insistieron que buscáramos la forma de grabar, pero yo no tengo tiempo”.

El tiempo fue clave...

“Es que en este momento quiero dedicarme a Suso al teatro y hacer monólogos con Suso para que vaya la gente al teatro. De hecho, voy a hacer casi que una residencia en Medellín, porque vamos a grabar muchos monólogos en teatro aquí en el Pablo Tobón durante todo el año y que lo vean en YouTube y, enfocarme también en el tema de Dany”.

¿Y hay alguna idea de cuándo volvería a la TV?

“No lo sé. Puede que en un año, puede que en año y medio, dos años, la vida es la que determina eso y, bueno, me reuniré otra vez con Caracol, a ver qué pasará. Somos amigos, quedamos en buenos términos, sigo siendo casa Caracol, han sido grandes personas conmigo, y es una gran empresa que siempre me ha tratado bien”.

El tema de Dany Alejandro Hoyos en el escenario, ¿también lo tenía pensado o fue la obra de El club de los vulnerables que ayudó a concretarlo?

“Claro, El club de los vulnerables ayudó sobre todo para darme confianza a mí, porque yo tengo mucho el síndrome del impostor. Yo pienso que la gente solo quiere a Suso y resulta que en El club de los vulnerables la gente empezó a demostrar más afecto hacia lo que había detrás de Suso. También influyó el tema de Venga hablemos (su cuenta de Instagram) y hablar de los libros, entonces han sido unos puntos de quiebre bien interesantes”.

Fue pensar ahora sí en el proyecto de Dany...

“Justo lo he pensado como otras formas de expresarme. El libro también ayudó, mi primera novela, El árbol de Guayacán. Uno tiene un momento en la vida en el que piensa a qué se quiere dedicar y yo quiero dar clases de literatura, quiero hablar de libros, quiero presentarme como Dany con mi comedia, con mi humor distinto al de Suso, quiero escribir mi segunda novela (...) He sentido mucho apoyo también de mi familia, mi pareja, pues en la empresa, mis amigos, todo”.

¿En qué momento llega la planeación de esta nueva obra que va a presentar el 14 de febrero en el Teatro Pablo Tobón Uribe, Cuando el show se acaba?

“Yo hace mucho tiempo la estaba pensando. Ninguna obra en mi vida, ni literaria ni humorística la he hecho sin un qué decir, entonces todo eso tiene un trabajo. Y yo la llevo pensando hace muchos años, pero digamos que cuando tomamos la decisión con el canal, ahí yo dije que había que hacer esta obra y echarnos al agua, a ver qué pasa. Todavía incluso hay temas que estoy editando, si funcionan o no, que es muy verraco porque hay que decir cuáles son de Suso y cuáles son míos. Yo quiero mostrar una parte de realidad del artista. Lo que pasa cuando el show se acaba. Ahorita, por ejemplo, Alejandro Sanz va a sacar un documental que se llama Cuando nadie me ve, entonces hablar de eso en el mundo de hoy donde la gente está tan desesperada por ser famosa, por hacer show, cuando el show no es tan importante”.

¿Qué significa cuando habla de “show”?

“Cuando hablo de show es como esa cosa de pompa, boato, luces y colores. Yo quiero ya una cosa más sosegada, y eso es lo que quiero mostrar: la realidad de lo que se vive detrás de”.

¿Cómo es la rutina de Dany a la hora de escribir una obra como esta?

“Yo tengo una rutina para escribir. Yo me levanto en las mañanas y digamos que tengo un tema, por ejemplo: el alcohol. Una de las cosas que voy a hablar en Cuando el show se acaba es del alcoholismo y mis historias del alcohol. Entonces tengo el tema, desarrollo una estructura y ya lo organizó. O me llega la idea de terminar un capítulo del libro, entonces decido hacerlo mañana por la tarde o por la mañana, me voy organizando. Reparto en mi parrilla esos tres temas en los que estoy ahora: Dany y Cuando el show se acaba, contenido de Suso y el próximo libro. Y hay un cuarto tema que es el administrativo, porque administro una librería, una escuela de arte y una empresa, son temas que tengo que distribuir en bloques”.

Ahí se entiende que haya dejado el programa...

“Yo creo mucho en Rubén Blades que cuando recibió el Grammy le dijo a la gente por qué Siembra es un disco tan importante y lleva tantos años y es porque ellos en esa época –y aún lo sigue haciendo– hacían las cosas con cuidado. Admiro mucho el talento de la gente que va montando una obra cada año y hasta tres. Yo no soy capaz y además porque busco más allá de hacer reír, que la gente piense en algo distinto. El tema de humor con propósito, de decir algo más allá de lo que está diciendo el chiste. Yo le gasto mucho tiempo a eso de pensar en lo que voy a decir, sobre todo en teatro”.

Habla mucho del síndrome del impostor, ¿ya decidió no luchar contra este?

“(Risas) No, yo siempre lucho contra ese mal. Alguien me decía que le parecía increíble que con tantas cosas que he hecho no crea en muchas cosas mías y yo le respondí que precisamente por eso, la gente siempre espera un poquito más, y porque soy muy exigente con las cosas y creo que el creerse uno muy teso no lo lleva a uno a ninguna parte. Yo soy simplemente una persona que hace un trabajo lo mejor que puede, con el talento que tiene, entonces sufro mucho, siempre dudo”.

¿Qué ha aprendido de eso?

“Aprendí una cosa, por ejemplo, para competir con el síndrome del impostor me pongo fechas. Si yo me pongo una fecha, ya me veo obligado a hacer las cosas”.

Ahora nos habló sobre humor con propósito...

“Para mí el humor con propósito es que tengas algo para decir y tu herramienta es el humor, es decir, yo respeto mucho a todos mis compañeros comediantes y artistas, pero pararse en un escenario a decir un chiste, por decir un chiste, no es lo que yo hago. El arte para mí es que yo tengo algo para decir y lo digo a través de esa expresión artística, ya sea música, sea canto, sea baile. En mi caso es el humor. Entonces, por ejemplo, en la última obra que es de salud mental pensaba en cómo decirlo, ¿en un libro?, no, sale mejor diciéndolo Suso, después en el Club de los vulnerables sale mejor diciéndolo Suso y Dany”.

Ya ha hablado de su amor por el teatro, pero ahora no se va a parar maquillado como Suso, sino que será Dany, ¿cómo se está preparando para ello?

“A mí me encanta el teatro por una razón fundamental –entre muchas– y es que te conecta con la gente en tiempo real, el teatro es sincero. Si la gente se ríe, yo sé que se está riendo de manera real. Si a la gente le nace un aplauso, le nace en ese momento, no en otro. Está la gente cercana y hoy en día está también la apuesta por la cercanía, porque estamos demasiado desconectados. Uno puede ver en una mesa a cada persona en su celular, en cambio en el teatro yo quiero que la gente toque a Suso, que se miren, que estemos ahí, verles la cara a la gente y yo no sé si soy muy anticuado, pero como yo crecí en ese tocarse, en ese mirarse yo tomé la decisión de dedicarme a eso porque yo estaba en Tutucán y veía los rostros de la gente y ahí dije que me quería dedicar a esto para verlos en teatro aplaudiendo, cantando o coreando conmigo, haciendo una mueca, tosiendo, ese es el mundo real, en eso va lo de volver al teatro”.

¿Y las obras que Dany construye se van transformando en el día a día o hay un esquema claro de principio a fin?

“Dependiendo. Yo tengo obras estructuradas, por ejemplo para Cuando el show se acaba he ido definiendo temas y los voy trabajando. Tengo tres temas grandes y eso que tenía muchos temas para hablar”.

¿Cuáles son esos tres temas?

“Uno es el alcohol, por ejemplo, el otro es el humor negro que a mí me parece importantísimo y vamos a hablar con mucho humor negro de la vida, de las relaciones personales y estoy definiendo bloques. Y también vamos a hablar del chisme. Pero también vamos a hablar de la ficción que la gente tiene con los personajes y que los cree reales, vamos a hablar de fútbol. Voy a contar algunas historias que me han pasado con fanáticas locas, muy locas. Todo eso va a estar ahí con un mensaje final que lo que vale es cuando el show se acaba, ahí es que valemos realmente como personas”. Lea: “La literatura contiene todas las artes”: Tomás González

Me parece bastante interesante el tema del humor negro porque siento que nuestro tipo de humor no es así...

“De acuerdo. Nuestra sociedad es una de doble moral y se ríe y tiene humor negro en los chats de WhatsApp y tiene humor negro en la intimidad y que nadie se entere que nosotros nos estamos burlando de esto, pero yo creo que es una forma también muy morronga, muy soterrada de menospreciar el humor. Para mi, en el humor se puede hacer chiste de cualquier cosa. Los temas no deben ser vetados para el humor, sino que debe ser vetado es de lo que se burlan esos temas. Como nosotros somos una sociedad un poquito conservadora –en el sentido de que no queremos mostrarnos muy débiles o tal como somos– el humor nos desnuda, nos pone en evidencia, y no nos gusta y el humor se ha vuelto un campo de batalla, el de izquierda solo se ríe con los chistes que le hacen a Uribe. Y el de derecha solo se ríe con los chistes que le hacen a Petro. Yo por eso me río con los chistes que le hacen a los dos, no me importa y creo que el humor es un niño inocente que va por ahí diciendo verdades. El humor es un niño que, como dice el cuento de Hans Cristian Andersen, dice que el rey va desnudo. Eso es el humor, muestra cuando estamos desnudos y eso a mucha gente no le gusta, cuando se ve desnuda y se ve en el espejo”.

No hemos hablado del próximo libro...

“Será un libro de otra de mis pasiones que es la salsa, el fútbol y barrio, son tres tópicos. El libro va muy adelantado, va en un 70%, es autoficción y narra la historia de seis jugadores de un equipo de fútbol en los cuales el narrador, que soy yo, soy el único sobreviviente, al que no le pasó algo trágico, a los otros le pasaron cosas muy trágicas. Todo esto es inspirado en unos amigos míos de barrio que se fueron muriendo en la década de los 90, es un homenaje también a esa época, a esa transición, a pasar de las páginas amarillas a Google, del teléfono inalámbrico de disco al celular, de esas dinámicas que vivíamos antes y todo ese barrio, esa salsa que yo viví en Santa Cruz La Rosa, en Buenos Aires, en La Milagrosa. Es parte de mi adolescencia”.

Es un año con muchos proyectos, algo que le quiera decir a la gente...