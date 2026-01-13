x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Enrique Peñalosa participará en la Gran Consulta en marzo con el aval de Oxígeno Verde

Así lo confirmó EL COLOMBIANO con fuentes cercanas al exalcalde de Bogotá; gracias a la iniciativa de Juan Carlos Pinzón, ese partido le dará el aval.

  • Enrique Peñalosa sería el noveno precandidato inscrito en la Gran Consulta por Colombia. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Enrique Peñalosa sería el noveno precandidato inscrito en la Gran Consulta por Colombia. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 10 horas
bookmark

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, recibió el aval del Partido Verde Oxígeno para continuar en su carrera a la Presidencia. La iniciativa para el visto bueno de esta colectividad fue del también precandidato, Juan Carlos Pinzón.

La noticia fue confirmada por la directora del partido, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien a través de las redes sociales anunció el visto bueno al exmandatario capitalino.

Lea también: Pinzón y Peñalosa se reunieron e insisten en unión para las elecciones, ¿se cocina alianza?

"Bienvenida esta generosa iniciativa de Pinzón. La grandeza, inteligencia y corazón de Juan Carlos, aliada a la visión, sabiduría y experiencia de Enrique Peñalosa nos honran y fortalecen la unión de todos los mejores para servirle a Colombia", escribió Betancourt en su cuenta de X.

Este anuncio de la excandidata presidencial fue respondido por Peñalosa en sus redes sociales. “Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la unión nacional, demostrando ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos”, resaltó.

Con este movimiento, los integrantes de la Gran Consulta estudiarán el ingreso del exalcalde bogotano al sondeo en donde ya está el también avalado por el Partido Verde Oxígeno, Juan Carlos Pinzón, junto a Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, David Luna y Paloma Valencia.

Cabe resaltar que, en caso de que Peñalosa entre a la Gran Consulta, la participación de Juan Carlos Pinzón no correría riesgo debido a que el exministro de Defensa también había recibido el aval del partido Alianza Democrática Amplia (ADA) el pasado 1 de diciembre.

Con este movimiento se confirma una nueva aspiración de Enrique Peñalosa para llegar a la Casa de Nariño. El urbanista presentó su candidatura en el año 2014 por el Partido Verde y en el 2022 en la Coalición Equipo por Colombia. En ambas ocasiones fue derrotado en una consulta.

Siga leyendo: Así está el partidor en Antioquia para elecciones legislativas del 8 de marzo

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida