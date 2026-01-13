Enrique Peñalosa participará en la Gran Consulta en marzo con el aval de Oxígeno Verde

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, recibió el aval del Partido Verde Oxígeno para continuar en su carrera a la Presidencia. La iniciativa para el visto bueno de esta colectividad fue del también precandidato, Juan Carlos Pinzón.

La noticia fue confirmada por la directora del partido, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien a través de las redes sociales anunció el visto bueno al exmandatario capitalino.

"Bienvenida esta generosa iniciativa de Pinzón. La grandeza, inteligencia y corazón de Juan Carlos, aliada a la visión, sabiduría y experiencia de Enrique Peñalosa nos honran y fortalecen la unión de todos los mejores para servirle a Colombia", escribió Betancourt en su cuenta de X.