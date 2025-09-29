Enrique Vargas Lleras demanda a MinSalud y pide medida cautelar contra Guillermo Alfonso Jaramillo

Enrique Vargas Lleras, exintegrante de la junta directiva de la Nueva EPS, presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por los delitos de injuria y calumnia. Además, solicitó una medida cautelar para impedir que el funcionario salga del país mientras avanza el proceso judicial.
Y es que a través de un comunicado publicado en su cuenta de X, comentó que la denuncia se basa en declaraciones del ministro Jaramillo en una entrevista con La W el 15 de septiembre, donde vinculó a Vargas Lleras con supuestos actos de corrupción y manejos irregulares en la Nueva EPS. Según el demandante, esas afirmaciones no cuentan con pruebas serias y afectan su honra y presunción de inocencia.