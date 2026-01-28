Lo que hay detrás del “aval” falso de Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero

El interés del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle por tener en sus manos el poder de la Presidencia de la República es tal que cuando se vio inhabilitado para participar en las elecciones no solo decidió poner de candidata a su esposa, Diana Osorio, sino que ella presentó una carta a manera de aval del Partido de los Trabajadores que resultó ser falsa.
Todo comenzó el martes, cuando la Registraduría descartó la participación de Quintero en la consulta de izquierda del próximo marzo con el argumento de que el exalcalde ya había participado –y perdido– en la consulta interpartidista de octubre. El espíritu de la ley es que el Estado financia consultas para decantar un ganador, no para que los perdedores se puedan medir una y otra vez.