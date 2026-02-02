A juicio exembajador Daniel Garcés por violencia intrafamiliar y fraude procesal

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por una serie de graves hechos que, según la investigación, habrían ocurrido durante varios años al interior de su familia.
De acuerdo con la Fiscalía, el exdiplomático deberá responder por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor. Las acusaciones están relacionadas con un presunto patrón de violencia física, psicológica, económica y sexual ejercido contra su pareja entre 2011 y 2021.