Hasta $4,7 millones de multa por cada servicio: así castigaría la ley a quienes usen las plataformas como Uber o DiDi

Las reacciones no se hicieron esperar tras conocerse el alcance del Proyecto de Ley 347 de 2026, radicado por el Gobierno el pasado 20 de enero, que propone un nuevo régimen sancionatorio para el sector transporte, casi que prohibiendo el uso de plataformas de movilidad en el país, multando hasta por 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quienes realicen cada servicio realizado, sanciones que podrían acumularse viaje tras viaje y alcanzar cifras millonarias para conductores y usuarios.
