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¿Por qué se demora tanto la extradición de Zulma Guzmán? Los enredos con los recursos y el sistema inglés

La demora obedece a los tiempos del sistema judicial británico, que fijó audiencias durante todo 2026 antes de decidir su extradición a Colombia.

  • Zulma Guzmán implicado en la muerte de dos niñas en Bogotá. Foto: captura de video
    Zulma Guzmán implicado en la muerte de dos niñas en Bogotá. Foto: captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 50 minutos
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La extradición de Zulma Guzmán Castro, la empresaria señalada de asesinar a dos niñas en Bogotá al enviarles frambuesas impregnadas con talio, se ha convertido en un proceso largo y enredado, marcado por maniobras jurídicas de su defensa y, más recientemente, por los propios tiempos del sistema judicial del Reino Unido.

Desde su captura en Londres, luego de que fuera rescatada del río Támesis en lo que habría sido un intento por evadir a la justicia, el trámite ha estado lejos de avanzar con rapidez.

En un primer momento, la estrategia de sus abogados consistió en interponer una serie de recursos para aplazar el proceso de extradición, lo que frenó los tiempos iniciales mientras se resolvían estas solicitudes ante las autoridades británicas.

Puede leer: MinJusticia pidió al Reino Unido acelerar la extradición de Zulma Guzmán por caso de menores envenenadas

Sin embargo, con el paso de los meses, el panorama cambió. Fuentes del proceso señalan que la actual demora ya no responde tanto a las acciones de la defensa, sino a los propios ritmos del sistema judicial inglés, que exige una revisión detallada de cada caso antes de tomar una decisión definitiva sobre la entrega de un ciudadano requerido por otro país.

El más reciente avance en el expediente ocurrió el pasado 9 de febrero, cuando Guzmán Castro compareció de manera virtual durante seis minutos desde la cárcel HMP Bronzefield ante la Corte de Magistrados de Westminster. En esa diligencia se confirmó que la empresaria permanecerá privada de la libertad mientras avanza el trámite y que, al no aceptar voluntariamente la extradición, su caso deberá surtir un proceso completo ante un tribunal.

El caso deberá pasar por una revisión judicial exhaustiva, en la que un juez, sin jurado, deberá analizar pruebas, argumentos de la Fiscalía y la defensa, y determinar si se cumplen los requisitos legales para autorizar su traslado a Colombia.

En ese escenario, el Tribunal de Londres ya fijó una hoja de ruta que extiende el proceso durante todo 2026. El calendario judicial incluye varias etapas. Una audiencia para revisar la legalidad de su detención, la entrega formal de pruebas por parte de la Fiscalía británica y posteriormente la presentación de los argumentos de la defensa, que buscará frenar la extradición.

Luego vendrán audiencias de verificación y seguimiento en los meses de septiembre y octubre, antes de llegar a la audiencia principal de extradición, programada entre el 2 y el 5 de noviembre de 2026, donde se estudiará de fondo el caso.

A esto se suma otro factor que podría alargar aún más el proceso. Si la defensa decide interponer nuevas acciones judiciales dentro del Reino Unido, como apelaciones o recursos adicionales, el trámite podría extenderse varios meses más, como ya ha ocurrido en otros casos de cooperación internacional.

Conozca: Caso Zulma Guzmán: Fiscalía indaga si hizo envíos envenenados con talio a otros familiares de las víctimas

Expertos consultados coinciden en que, incluso en condiciones normales, un proceso de extradición puede tardar hasta seis meses. No obstante, en este caso confluyen varios elementos que explican la dilación, como la gravedad de los hechos, la negativa de la acusada a aceptar su envío a Colombia y las garantías judiciales del sistema británico, que prioriza un análisis detallado antes de tomar una decisión.

Mientras tanto, la solicitud de extradición presentada por Colombia sigue vigente. En las últimas horas, el Ministerio de Justicia le pidió a la Cancillería envíar una carta al Reino Unido explicando la necesidad de agilizar el trámite de extradición. En resumen, el ministro pide que avise que en Colombia podría quedar el caso impune lo que se está tratando de evitar.

La Fiscalía espera que, una vez Guzmán sea enviada al país, pueda imputarle cargos formalmente y presentar las pruebas que sustentan la hipótesis de que las niñas fueron envenenadas con talio.

Por la naturaleza del caso, el ente acusador evalúa imputar feminicidio o homicidio agravado. En ambos escenarios, las penas superarían los 50 años de prisión, debido a la gravedad de los hechos, el número de víctimas y su estado de indefensión.

Antes de su captura, la empresaria apareció en un video en el que aseguró ser inocente y confirmó que sostuvo una relación sentimental con el padre de una de las menores fallecidas, un elemento que también hace parte del contexto que rodea la investigación.

Por ahora, Guzmán Castro seguirá detenida en Reino Unido, a la espera de que avance el proceso.

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