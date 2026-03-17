¿Por qué se demora tanto la extradición de Zulma Guzmán? Los enredos con los recursos y el sistema inglés

La extradición de Zulma Guzmán Castro, la empresaria señalada de asesinar a dos niñas en Bogotá al enviarles frambuesas impregnadas con talio, se ha convertido en un proceso largo y enredado, marcado por maniobras jurídicas de su defensa y, más recientemente, por los propios tiempos del sistema judicial del Reino Unido.

Desde su captura en Londres, luego de que fuera rescatada del río Támesis en lo que habría sido un intento por evadir a la justicia, el trámite ha estado lejos de avanzar con rapidez.

En un primer momento, la estrategia de sus abogados consistió en interponer una serie de recursos para aplazar el proceso de extradición, lo que frenó los tiempos iniciales mientras se resolvían estas solicitudes ante las autoridades británicas.

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Sin embargo, con el paso de los meses, el panorama cambió. Fuentes del proceso señalan que la actual demora ya no responde tanto a las acciones de la defensa, sino a los propios ritmos del sistema judicial inglés, que exige una revisión detallada de cada caso antes de tomar una decisión definitiva sobre la entrega de un ciudadano requerido por otro país.

El más reciente avance en el expediente ocurrió el pasado 9 de febrero, cuando Guzmán Castro compareció de manera virtual durante seis minutos desde la cárcel HMP Bronzefield ante la Corte de Magistrados de Westminster. En esa diligencia se confirmó que la empresaria permanecerá privada de la libertad mientras avanza el trámite y que, al no aceptar voluntariamente la extradición, su caso deberá surtir un proceso completo ante un tribunal.

El caso deberá pasar por una revisión judicial exhaustiva, en la que un juez, sin jurado, deberá analizar pruebas, argumentos de la Fiscalía y la defensa, y determinar si se cumplen los requisitos legales para autorizar su traslado a Colombia.