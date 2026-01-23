Zulma Guzmán no intentó suicidarse: razón por la que fue encontrada en un río daría giro a caso de niñas envenenadas con talio

Lo que inicialmente se reportó como un intento de suicidio por parte de Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa en el caso de envenenamiento de dos menores en Bogotá, ha tomado otro rumbo, según la Interpol.

La empresaria fue detenida el pasado 17 de diciembre en Londres cuando agentes del Reino Unido la localizaron. La señalada del fallecimiento de las menores portaba una maleta y un paquete.

Según lo reveló la periodista María Elvira Arango, directora de Los Informantes, Guzmán no buscaba quitarse la vida, sino que se lanzó al río Támesis en Londres en una maniobra desesperada para evadir a la policía británica.

Mencionando a una fuente de la Interpol, Arango contó que Guzmán, al ser informada sobre el requerimiento judicial en su contra por el presunto homicidio de dos niñas en abril de 2025, reaccionó lanzándose a las aguas heladas del río.

Este hecho coincide con lo comentado por el comandante James Anthony al medio local The Chiswick Calendar, donde menciona que la mujer mostró una resistencia física y psicológica inexplicable durante su rescate, luchando activamente para no ser auxiliada.