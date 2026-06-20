Fact check: video de Fajardo haciendo un corazón, como si apoyara a Cepeda, no es actual

En esta recta final de la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo este domingo 21 de junio, ha empezado a circular en las redes sociales de TikTok e Instagram un video del excandidato Sergio Fajardo haciendo con su mano derecha la señal de un corazón.
El clip ha sido compartido por Susana Muhamad, exministra de Ambiente del gobierno Petro y quien ahora promueve la candidatura de Iván Cepeda, cuya campaña después de perder la primera vuelta ante Abelardo De la Espriella se concentró en posicionar la señal del corazón con los dedos.