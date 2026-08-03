El ‘coctel’ de problemas que llevó a Propal a cerrar su planta

Lo que durante décadas fue uno de los principales referentes de la industria papelera en Colombia terminó cediendo ante un mercado internacional cada vez más competitivo. Propal, empresa de la Organización Carvajal y tradicional productora de resmas y cartulinas, cerrará definitivamente sus operaciones luego de enfrentar un escenario que la compañía considera insostenible desde el punto de vista económico.
Según explicó Pedro Felipe Carvajal, presidente de la junta de la Organización Carvajal, en entrevista con Blu Radio, el cierre responde principalmente a un desequilibrio estructural en el mercado mundial del papel, donde la capacidad de producción supera ampliamente la demanda, presionando los precios a niveles que hacen inviable competir.