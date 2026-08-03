El ‘coctel’ de problemas que llevó a Propal a cerrar su planta

Lo que durante décadas fue uno de los principales referentes de la industria papelera en Colombia terminó cediendo ante un mercado internacional cada vez más competitivo. Propal, empresa de la Organización Carvajal y tradicional productora de resmas y cartulinas, cerrará definitivamente sus operaciones luego de enfrentar un escenario que la compañía considera insostenible desde el punto de vista económico. Según explicó Pedro Felipe Carvajal, presidente de la junta de la Organización Carvajal, en entrevista con Blu Radio, el cierre responde principalmente a un desequilibrio estructural en el mercado mundial del papel, donde la capacidad de producción supera ampliamente la demanda, presionando los precios a niveles que hacen inviable competir.

¿Qué llevó a Propal a cerra definitivamente?

Uno de los principales factores que llevaron al cierre de la planta fue, según la empresa, la llegada de papeles y cartulinas importados vendidos a precios que considera artificialmente bajos. De acuerdo con el directivo, el mercado global del papel mueve cerca de 80 millones de toneladas, pero actualmente existe una sobreoferta cercana a cinco millones de toneladas. Ese exceso de producción ha generado una caída sostenida en los precios internacionales, reduciendo los márgenes de rentabilidad para fabricantes como Propal y dificultando la permanencia de empresas que operan en mercados con menor protección comercial. La situación, explicó Carvajal, ha cambiado profundamente las condiciones bajo las cuales compite la industria colombiana.

La Organización Carvajal identifica a China, Brasil e Indonesia como los principales competidores que han incrementado la presión sobre el mercado. Según la empresa, estos países cuentan con subsidios gubernamentales que les permiten comercializar papel y cartulinas a precios considerablemente inferiores a los del mercado. La diferencia de precios, indicó el presidente de la junta, puede ubicarse entre 20% y 25%, situación que dificulta que productores colombianos puedan competir en igualdad de condiciones.

Competencia con importaciones

La competencia con productos importados tuvo un impacto directo sobre los resultados financieros de Propal. Entérese: Propal se liquida, la histórica fabricante de la resma de papel verde suspende su planta Además del exceso de oferta y los menores precios internacionales, la Organización Carvajal considera que Colombia enfrenta una desventaja frente a otros mercados por su nivel de protección comercial. El directivo señaló que mientras algunos países aplican aranceles de 80% y 90% para proteger a sus industrias, Colombia permanece expuesta a la competencia internacional, lo que incrementa la vulnerabilidad de los productores nacionales. Desde la perspectiva de la compañía, esta combinación de factores terminó haciendo imposible mantener la operación de Propal.

Un cierre que marca la industria

La salida definitiva de Propal representa el cierre de una de las empresas más representativas de la industria papelera del país. Durante décadas, la compañía fue uno de los principales proveedores de papel y cartulinas para el mercado colombiano. La Organización Carvajal sostiene que la decisión no obedece a un único factor, sino a un entorno internacional caracterizado por una oferta superior a la demanda, precios deprimidos y condiciones de competencia que, según la empresa, dejaron de ser sostenibles para continuar operando. Le puede gustar: La industria creció 2% en abril, pero el empleo volvió a caer Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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