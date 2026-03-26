Esta es la identidad del hombre que asesinó a su pareja y sus dos hijastras en Bogotá: aceptó cargos por el triple feminicidio

Cristian Camilo Valencia Hurtado, así fue identificado el señalado responsable del asesinato de su pareja sentimental, Deisy Granados Arboleda, de 42 años, y sus dos hijastras, de 17 y 20 años. El hombre, que intentó quitarse la vida tras cometer el crimen, aceptó este miércoles los cargos por feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía General de la Nación. El caso, comenzó a revelarse tras días de preocupación. Según la Fiscalía, las víctimas fueron asesinadas entre el viernes 20 y el martes 24 de marzo, pero sus cuerpos no fueron hallados hasta que familiares alertaron a las autoridades, preocupados por la falta de comunicación. Al ingresar a la vivienda, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y la Policía, los investigadores encontraron a las tres mujeres en un escenario de total indefensión. Fueron atacadas con arma cortopunzante, sin posibilidad de escapar, dentro de su propio hogar. En el lugar también estaba el presunto agresor, con signos de envenenamiento y heridas autoinfligidas, tras un intento fallido de suicidio. Entérese: Feminicidio en Bogotá cobró la vida de una madre y sus hijas: el presunto autor fue capturado

“La violencia estaba basada en género, marcada por relaciones de poder y una celotipia enfermiza”, explicó la fiscal encargada. Valencia Hurtado, quien convivía con Deisy desde hace más de diez años, ejercía un control posesivo que terminó afectando trágicamente a las dos jóvenes. Lo que debía ser un hogar seguro se transformó en un espacio de terror, donde el miedo y la dominación definían cada día.

Fallas del sistema de protección que no evitaron la tragedia pese a denuncias por violencia

El caso también evidencia un patrón de fallas en los mecanismos de protección. La Fiscalía confirmó que Deisy Granados ya había interpuesto denuncias previas por maltrato y amenazas, pero la información no evitó que se produjera el desenlace fatal. “A pesar de los antecedentes de violencia recurrente, el desenlace fue letal” enfatizó la fiscal. Lea también: Así fue el ataque en el que conductor de una camioneta atropelló a un ciclista en Bogotá y luego se fugó El hallazgo de los cuerpos se produjo luego de que los familiares, preocupados por no recibir respuesta desde el viernes 20, acudieran a la vivienda el martes 24 de marzo. Allí, junto a las autoridades, constataron que el triple feminicidio ya había ocurrido, aunque la hora exacta de los hechos será determinada por Medicina Legal.

La audiencia y los cargos que aceptó Cristian Camilo Valencia por el triple feminicidio en Bosa

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía imputó a Valencia Hurtado por feminicidio con circunstancias de agravación punitiva, destacando que la conducta fue dolosa, es decir, que “pese a conocer los hechos constitutivos de la infracción penal, quiso su realización”. En la audiencia se detalló que los cargos correspondían a los asesinatos de Deisy Granados Arboleda, Karen Penagos Granados, de 20 años; y una menor, Daniela Penagos de 17 años, quienes fueron encontradas sin vida tras la alerta recibida a la línea de emergencias 123. El imputado aceptó los cargos, lo que permitirá que la investigación avance con mayor rapidez. Conozca: Medicina Legal ya identificó a 24 víctimas del accidente del Hércules en Putumayo

Bajo los cargos aceptados, Valencia Hurtado enfrentará una pena de hasta 500 meses de prisión, equivalentes a más de 41 años de cárcel, de acuerdo con el Artículo 104A del Código de Procedimiento Penal, que establece penas para quienes causen la muerte de una mujer por su condición de género.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre la tragedia y destacó la gravedad de los hechos por medio de su cuenta de X. “A la familia de las mujeres asesinadas, a sus amigos y a la comunidad de Bosa, toda nuestra solidaridad. Estamos apoyando a la Policía y a la Fiscalía para que se esclarezca lo sucedido y se garantice que el responsable pague en la cárcel”, escribió.