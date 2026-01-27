Nuevo video muestra el momento exacto cuando domiciliario entregó las frambuesas envenenadas con talio

En medio de la investigación que busca esclarecer la muerte por envenenamiento de dos menores de edad, quienes habrían ingerido talio al recibir unas frambuesas, una nueva pista se reveló en las últimas horas.

Se trata de las imágenes que muestran el momento exacto en el que el domiciliario dejó en la residencia del economista De Bedout las frambuesas envenenadas.

Lea también: Zulma Guzmán ingresó al apartamento de Juan De Bedout antes del envío de las frambuesas envenenadas

Las grabaciones de las cámaras de seguridad las dio a conocer Noticias RCN y serían una pista clave en la investigación que desde hace meses ejecuta la Fiscalía.

El video data del 3 de abril, cuando a las 7:18 p. m. una mujer recibe las frambuesas como si fuera un domicilio común. Sin embargo, según las mismas imágenes, a las 6:30 p. m. el domiciliario ya había llegado a la residencia, pero no logró concretar la entrega.