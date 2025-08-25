x

Francia Márquez inició en Etiopía su visita oficial de “reconexión” con África

Colombia busca estrechar lazos con África mediante una agenda que abarca comercio, cultura, conectividad aérea, transición energética, turismo y construcción de paz.

    Vicepresidenta Francia Márquez de gira por África. Foto: Vicepresidencia de la República
El Colombiano
25 de agosto de 2025
bookmark

La vicepresidenta Francia Márquez llegó a Adís Abeba, capital de Etiopía, donde dio inicio a la tercera visita oficial del Gobierno colombiano al continente africano. A su arribo fue recibida por la ministra de Salud, Mekdes Daba, y por el viceministro de Relaciones Exteriores, Berhanu Tsegaye.

Con esta agenda, Colombia busca consolidar un proceso de “reconexión” con África y proyectar una relación estratégica en diversos frentes. El Gobierno nacional ha señalado que la gira apunta al fortalecimiento de la cooperación bilateral y multilateral en sectores como comercio, cultura, conectividad aérea, turismo, biodiversidad, transición energética, cambio climático y construcción de paz.

Se trata de la tercera vez que un alto funcionario del Ejecutivo colombiano realiza una visita oficial a África en el actual mandato, un hecho que, según la Vicepresidencia, refleja la voluntad política de ampliar la presencia del país en el continente y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

Esta misión de reconexión con África es una iniciativa del Gobierno para consolidar la agenda diplomática internacional desde el Sur Global, orientada a conectar con los ejes de transformación productiva, convergencia regional, seguridad humana y justicia social”, señaló el comunicado oficial.

Márquez viajó acompañada por funcionarios de la Cancillería y de los ministerios de Comercio, Agricultura y Ambiente, además de delegados de instituciones como Procolombia, Invima, ICA, la Aeronáutica Civil y la Agencia Presidencial de Cooperación (APC).

Durante la gira se prevé la firma de acuerdos comerciales, culturales y diplomáticos, así como reuniones bilaterales con autoridades gubernamentales para impulsar inversiones y exportaciones en sectores como el agropecuario, energías limpias, industria farmacéutica y productos de origen étnico, como el viche.

El itinerario oficial, que comenzó en Etiopía, continuará en Mozambique y Madagascar, y culminará en Nigeria el 1 de septiembre, cuando la vicepresidenta regresará a Bogotá.

