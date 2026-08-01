Pacientes sufren mientras Petro condecora al Ministro de Salud

Aunque va de salida y con el antirécord de coadyuvar a la destrucción del sistema que debía proteger, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, parece seguir de espaldas a la realidad. O, por decir lo menos, sigue buscando solucionar problemas donde no los hay y evadiendo los que existen, dejando la más profunda crisis humanitaria y financiera del sector en sus 32 años.
Luego de la ruptura del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, cada quien hizo su propia versión de empalme por su lado: los segundos hicieron los “empalmes regionales” y los segundos, el “empalme ante el pueblo”.
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En una de las rendiciones de cuentas en la que participaron todas las instituciones del sector salud, Jaramillo dejó ver el talante de la gestión que inició en mayo de 2023 y cerrará el 7 de agosto: el negacionismo.
Ese fenómeno lo cimentó el Gobierno Petro imbuido por la animadversión a las entidades promotoras de salud (EPS), a las que culpó de ser las responsables de los problemas del sistema y a las que, literalmente, les cortó el chorro: los recursos que reciben para atender a sus afiliados, que se conoce como unidad de pago por capitación (UPC).
Para hacerlo, el MinSalud fijó el valor de esa prima por debajo de lo que el sistema requería (basado en el costo y la demanda ciudadana de servicios de salud, entre otros factores) e incrementó el giro directo. Este último es el mecanismo con el que el Estado envía pagos a hospitales y clínicas sin pasar por las EPS.