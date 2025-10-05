“Los narcotraficantes y mafias de Barranquilla recibirán el golpe del poder público colombiano”: Petro tras ataque a la SAE

En la tarde de este sábado el presidente Gustavo Petro reaccionó al ataque que en la noche del viernes recibió el director de la territorial Caribe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Jaime Avendaño, cuando se desplazaba en un vehículo oficial junto a tres integrantes de su grupo de trabajo.
“En Barranquilla hay mafias con poder político, centradas además del narcotráfico en el chance, los paga diarios, y cuentan con empresas privadas de seguridad, y cuentan con armas oficiales”, aseguró el mandatario.