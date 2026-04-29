Era “una modesta cabaña”: La explicación del jefe de seguridad de Petro por polémica visita a Manta, Ecuador

El general (r) Humberto Guatibonza, jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, negó que el mandatario colombiano se haya reunido en Manta (Ecuador) con enviados de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, y calificó como una “inmensa calumnia” las acusaciones realizadas por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. A través de un comunicado compartido por el propio Petro en sus redes sociales, el oficial retirado aseguró que durante la visita del jefe de Estado a territorio ecuatoriano la seguridad “fue coordinada de manera estricta entre equipos de ambos países, sin que se registraran ingresos no autorizados en la residencia donde se hospedó”. Guatibonza explicó que la protección del mandatario estuvo a cargo de dos componentes, destacando que el principal fue el dispuesto por el Gobierno de Ecuador, al tratarse de un presidente invitado. Lea también: ¿Qué pasó en Ecuador? Se conocen detalles reservados de las 72 horas en que Petro estuvo en Manta Asimismo, indicó que los traslados hacia la cabaña en la que Petro pernoctó en Manta, durante su visita entre el 24 y el 26 de mayo de 2025 tras la posesión de Noboa, estuvieron “fuertemente custodiados” por personal ecuatoriano, que mantuvo control permanente sobre los accesos y movimientos. En ese sentido, el jefe de seguridad precisó que durante la estadía del presidente únicamente ingresaron miembros de su esquema de seguridad y una persona de su confianza que lo apoyaba en la elaboración de un libro, además del personal encargado de suministrar alimentos. “Los traslados a una modesta cabaña donde el señor presidente pernoctó en Manta estuvieron fuertemente custodiados por personal de seguridad de Ecuador, quienes siempre estuvieron al tanto de los ingresos y salidas de esta”, dijo Guatibonza.

Agregó: “Durante su estadía, el señor presidente recibió la visita de una persona de su confianza, quien le colabora con la elaboración de su libro (esta persona está en la capacidad de testificar si así se requiere), los demás ingresos fueron de su seguridad presidencial colombiana quienes en diversas oportunidades ingresaron para poder llevar los alimentos para el señor presidente, con los estándares de seguridad que se mantienen al mandatario”. Según su versión, todos los movimientos fueron informados de manera constante a los equipos de seguridad de Colombia y Ecuador, que operaron de forma coordinada las 24 horas del día. No se pierda: El supuesto papel de un funcionario de Petro en el intento de entrega de alias ‘Fito’, ¿de quién se trata? La declaración surge como respuesta a un reportaje de los medios Vistazo y Código Vidrio, que señalaron un supuesto “hermetismo inusual” en torno al viaje de Petro a Manta, en medio de un operativo internacional para capturar a alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros.

Dichas publicaciones mencionaron la existencia de controles estrictos, desplazamientos discretos y la posible presencia de visitantes cuya identidad no habría sido plenamente verificada, así como reuniones privadas en la residencia. Frente a estos señalamientos, Guatibonza reiteró que “no corresponde a la realidad la versión de que personas ajenas al esquema de seguridad hubieran tenido acceso al mandatario”. Por su parte, Petro respaldó el comunicado de su jefe de seguridad y sostuvo que las acusaciones en su contra hacen parte de una campaña de desinformación, anunciando además acciones legales frente a lo que considera afirmaciones calumniosas por parte del presidente Noboa, en un contexto de creciente tensión política entre ambos gobiernos.

¿Qué pasó en Ecuador?

En medio de la tensión que ha mantenido el presidente Petro con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, se dieron a conocer nuevos detalles de la visita del mandatario colombiano a Manta, la cual fue un misterio, ya que no hacía parte de la agenda que fue divulgada oficialmente. Este viaje ha sido la piedra en el zapato en la relación bilateral Noboa-Petro, pues el mandatario ecuatoriano ha señalado públicamente que en medio de esa visita, el jefe de Estado colombiano se habría reunido con Adolfo Macías, alias Fito, además de seguidores de Rafael Correa, opositor del actual gobierno del vecino país. Sobre estas acusaciones, el presidente de Colombia ha sostenido que solo fue a Manta a actividades personales y a terminar de escribir un libro y que no tiene nada que ver con una reunión con el peligroso narcotraficante. Lea también: Petro difunde video falso manipulado con inteligencia artificial para atacar a Daniel Noboa Inclusive, ha mencionado una demanda por calumnia en contra de Noboa. En medio de su defensa contra los señalamientos de su homólogo ecuatoriano, Petro ha sostenido que inclusive su visita contó con protección oficial del Estado ecuatoriano y hubo seguridad militar permanente, haciendo esto imposible un encuentro irregular. Respecto a ese viaje, efectivamente, el mandatario colombiano contó con protección militar ecuatoriana; sin embargo, el medio de ese país, Vistazo, ha revelado información adicional que despierta las dudas sobre la visita de Petro a Manta. Citando reportes de inteligencia, el medio del vecino país aclaró que el político colombiano contó con protección de las Fuerzas Armadas del Ecuador, incluyendo unidades especiales y personal de la Fuerza Aérea, pero solo vigilaban el exterior sin tener acceso al entorno próximo de Petro. No se pierda: “No creo que fue a nada bueno”: Daniel Noboa sobre la polémica visita de Petro a Manta, Ecuador En las 72 horas que el presidente Gustavo Petro estuvo en Manta, el medio ecuatoriano detalló que el entorno más cercano del presidente era custodiado por agentes colombianos, como suele acostumbrarse. Al momento de llegar a Manta en el avión presidencial el 24 de mayo del 2025 en horas de la tarde, una caravana de seguridad recorrió 13 kilómetros por la ruta Spondylus hasta llegar a la urbanización Marina Blue, ubicada en el sector de Santa Marianita. La permanencia en esta residencia estuvo marcada por hermetismo, pues el medio mencionado cita que en el informe de inteligencia se describió que “se observaron constantes movimientos de ingreso y salida de los vehículos pertenecientes a la cápsula de seguridad interna, con vidrios polarizados, impidiendo la identificación de sus ocupantes”. Amplíe la noticia: Estos son los nexos del capo ecuatoriano “Fito” con carteles colombianos

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