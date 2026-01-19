“Me insultaron sin haber hecho nada”: habló Julián Jiménez, el repartidor atacado por “Liliana”

Luego de que un video suyo fuera difundido masivamente en redes sociales, Julián Jiménez, el repartidor de pizzas víctima de un ataque de discriminación en el norte de Bogotá, decidió contar su versión de lo ocurrido y explicar cómo vivió el episodio que lo convirtió, sin buscarlo, en el rostro de un nuevo caso de intolerancia.

La mujer que lo agredió verbalmente fue identificada como Liliana y, tras la viralización del caso, en redes sociales comenzaron a circular otros videos en los que aparece protagonizando episodios similares, con expresiones de tono clasista contra trabajadores de distintos establecimientos comerciales..

El joven relató que trabaja como domiciliario para poder sostener sus estudios universitarios. Actualmente, cursa décimo semestre de Licenciatura en Diseño Tecnológico y espera graduarse en menos de un año. “Este trabajo me permite pagar mis estudios y seguir adelante con mi proyecto de vida como educador”, explicó.

Según su testimonio, la situación fue desconcertante desde el primer contacto. Al llegar al domicilio, llamó al número registrado y saludó de manera normal, pero recibió una respuesta agresiva que lo tomó por sorpresa. “Empecé a recibir insultos sin haber hecho absolutamente nada. Pensé que era una broma o que algo no estaba bien”, contó.