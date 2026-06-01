Icetex amplía hasta el 20 de junio la Jornada de Soluciones para usuarios con créditos en mora

El Icetex anunció la ampliación de la Jornada de Soluciones hasta el próximo 20 de junio, con el objetivo de que más beneficiarios con dificultades para cumplir con las cuotas de sus créditos educativos puedan acceder a alternativas de pago.
La medida, que se desarrolla a nivel nacional a través de canales telefónicos y digitales, permite a los usuarios ponerse al día en sus obligaciones y obtener beneficios como la condonación de intereses corrientes vencidos y moratorios de hasta el 100 %.
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