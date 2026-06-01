Icetex amplía hasta el 20 de junio la Jornada de Soluciones para usuarios con créditos en mora

El Icetex anunció la ampliación de la Jornada de Soluciones hasta el próximo 20 de junio, con el objetivo de que más beneficiarios con dificultades para cumplir con las cuotas de sus créditos educativos puedan acceder a alternativas de pago. La medida, que se desarrolla a nivel nacional a través de canales telefónicos y digitales, permite a los usuarios ponerse al día en sus obligaciones y obtener beneficios como la condonación de intereses corrientes vencidos y moratorios de hasta el 100 %. Siga leyendo: MinTIC y Google abren curso gratuito para aprender lo básico sobre inteligencia artificial generativa. Vea cómo inscribirse

Desde el inicio de la jornada, el pasado 19 de mayo, un total de 7.662 beneficiarios han concretado acuerdos para normalizar su situación crediticia. Según informó la entidad, si los usuarios cumplen con los compromisos adquiridos, podrán acceder a condonaciones de intereses moratorios que en conjunto superan los 12.758 millones de pesos. El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, explicó las razones de la ampliación de la estrategia. “Es una oportunidad que extendimos teniendo en cuenta la importancia de mantener el acompañamiento a las y los beneficiarios que por diversas circunstancias presentan dificultades financieras para cumplir con los pagos. Es el momento para acceder a los canales dispuestos por la entidad, conozcamos la situación de cada usuario o usuaria y logremos juntos acuerdos que beneficien su economía”, afirmó.

La medida busca facilitar acuerdos de pago a beneficiarios con dificultades financieras. FOTO: Icetex.

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Opciones disponibles para normalizar las obligaciones

Los beneficiarios que participen en la Jornada de Soluciones podrán acogerse a diferentes mecanismos contemplados en el reglamento de recuperación de cartera del Icetex para regularizar sus créditos en mora. Las alternativas son: ·Extinción: consiste en el pago total de la obligación. ·Normalización: permite cancelar la totalidad del saldo vencido. ·Refinanciación: posibilita modificar el plazo y el valor de la cuota inicialmente acordada para normalizar la totalidad de la deuda. La entidad indicó que estas opciones buscan facilitar acuerdos ajustados a las condiciones de cada usuario y contribuir a la recuperación de la cartera.

Canales de atención para realizar acuerdos de pago