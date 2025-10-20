x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Investigan accidente en el norte de Bogotá en el que un ciclista murió tras ser arrollado por un tren

Los cierres viales por la investigación causaron congestión en varios corredores en el norte de Bogotá.

  • Uno de los fragmentos de video sobre los hechos, en el que se ve el tren encima de la bicicleta. FOTO: CAPTURA DE VIDEO REDES SOCIALES
El Colombiano
20 de octubre de 2025
bookmark

Un hombre que se desplazaba en bicicleta falleció en la tarde del domingo 19 de octubre tras ser arrollado por una locomotora del Tren de la Sabana en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. El accidente obligó al cierre temporal de la carrera 9 con calle 152 y generó congestión vehicular en el norte de la capital.

El siniestro ocurrió hacia las 4:20 p. m. en el cruce de la carrera 9 con calle 151, en el sector de Cedritos, al norte de Bogotá. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el ciclista intentaba cruzar las vías férreas en sentido occidente–oriente cuando fue impactado por el tren que se desplazaba en dirección norte–sur.

Las primeras versiones indican que la víctima sería un hombre de aproximadamente 45 años, presuntamente vinculado a una plataforma de domicilios, pues en el lugar fue hallada una maleta de reparto junto a la bicicleta. Aunque su identidad aún no ha sido confirmada, las autoridades trasladaron el cuerpo a Medicina Legal para la verificación correspondiente.

El choque provocó la muerte inmediata del ciclista debido a la gravedad de las lesiones. Testigos que se encontraban cerca del punto del accidente grabaron videos en los que se observa la bicicleta sobre el suelo y la presencia de patrullas de tránsito, mientras agentes del grupo de criminalística realizaban la inspección técnica del lugar.

El hecho fue confirmado por Bogotá Tránsito en su cuenta oficial de X, donde advirtió sobre la congestión vial generada por la emergencia. “Se presenta siniestro vial con fatalidad en la carrera 9 con calle 151, entre tren y ciclista. Policía de Tránsito de Bogotá en el punto y criminalística se dirige a realizar labores de investigación”, indicó la entidad.

Las afectaciones en movilidad y las causas del siniestro

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el ciclista podría haber estado utilizando audífonos al momento del impacto, lo que habría impedido que escuchara el tren. Sin embargo, esta versión, de acuerdo a testigos y Noticias Caracol, sigue en verificación.

Debido al siniestro, las autoridades ordenaron el cierre temporal de la carrera 9 con calle 152 en sentido norte–sur, lo que generó demoras en el tráfico durante varias horas. La Secretaría de Movilidad recomendó tomar rutas alternas por la calle 170 hacia el oriente y la carrera 7 hacia el sur, mientras avanzaban las labores de levantamiento y recolección de evidencias.

El Tren de la Sabana, que cubre recorridos turísticos y de transporte intermunicipal, suspendió temporalmente su operación en el tramo norte mientras se realizaban las diligencias de inspección. Posteriormente, se reanudó el paso controlado con acompañamiento policial.

La presencia de las unidades de tránsito y del grupo de criminalística en la zona mantuvo restringida la circulación vehicular durante varias horas, mientras se adelantaban las labores de inspección y recolección de pruebas. Las autoridades indicaron que con los resultados del peritaje se buscará establecer la secuencia del siniestro y las circunstancias en las que ocurrió el choque entre el tren y el ciclista.

