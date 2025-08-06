Investigan la caída de un carro desde ascensor vehicular en Bogotá que dejó una persona muerta

Una tragedia sacudió al barrio La Soledad, en Bogotá, cuando un vehículo cayó desde un ascensor montacoches en un edificio inteligente, cobrando la vida de una persona, al parecer una empresaria.
Hacia el mediodía del pasado lunes, 4 de agosto, los servicios de emergencia acudieron precisamente a la Carrera 25 #42 - 30 para atender la emergencia, que dejó a esta mujer fallecida y a otra herida.
Le puede interesar: Procuraduría recomienda no expedir decreto que prohíbe exportaciones de carbón a Israel: advierte posible inconstitucionalidad
Según el reporte oficial de las autoridades, se trató de un vehículo Volkswagen Parati modelo 2007, que pretendía ingresar al parqueadero, pero que al final se precipitó al vacío desde el ascensor vehicular.