Más de 14 mil jurados no se presentaron a sus puestos de votación, dice la Procuraduría

Más de 14 mil jurados de votación no asistieron a puestos en 401 municipios del país, según dio a conocer la Procuraduría en medio de la jornada electoral de esta segunda vuelta presidencial.
El Ministerio Público también dio a conocer que en el transcurso del día esa entidad ha recibido 521 informes sobre conductas que podrían afectar la jornada electoral en el país.
Las quejas han llegado al Centro de Comunicaciones y Analítica Avanzada de la Procuraduría en Bogotá.
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“En lo transcurrido de la jornada se han recibido 242 reportes provenientes de ciudadanos, 126 por parte de funcionarios de la entidad que realizan vigilancia electoral en las diferentes mesas de votación del país, 93 de la Cancillería y 60 reportadas por las distintas personerías”, informó el Ministerio Público.
El ente de control, dirigido por Gregorio Eljach, hace presencia en los 32 departamentos del país y en la capital del país a través de 3.479 servidores.
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“Esa cifra se divide en 2.293 funcionarios ubicados en los distintos puestos de votación del país; 359 en la sede principal de la Procuraduría; 4 en Puestos de Mando Unificado; 43 en los diferentes centros de cómputo; 48 ejerciendo vigilancia móvil, y 732 que estarán presentes en los escrutinios”, dice el comunicado.