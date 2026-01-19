Liberaron a los cinco policías que permanecían secuestrados por el ELN en el Catatumbo

Una comisión humanitaria recibió a los cinco policías que permanecían secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo desde el pasado 6 de enero, hecho que pone fin a semanas de incertidumbre para las familias de los uniformados que fueron retenidos ilegalmente cuando se desplazaban como civiles en un bus de servicio público.

La entrega se produjo ante delegados de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, quienes confirmaron que los agentes “afortunadamente se encuentran en buen estado de salud” tras la valoración inicial realizada en la zona.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reaccionó al operativo humanitario y manifestó que resulta “un alivio esta liberación” tanto para los uniformados como para sus familias, aunque aprovechó la coyuntura para lanzar una crítica directa sobre la continuidad de esta práctica delictiva.

“Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN, en Norte de Santander, en Arauca y en otras partes del país”, sentenció Marín, enfatizando que la crisis humanitaria por el secuestro sigue vigente más allá de este desenlace particular.

Los hechos que motivaron este secuestro ocurrieron el pasado 6 de enero en el sector de La Llana, sobre la vía que comunica a Cúcuta con Tibú. Los patrulleros Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera regresaban de su turno de descanso navideño para reintegrarse a sus labores cuando el bus en el que viajaban fue interceptado.