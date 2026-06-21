Líderes políticos nacionales reaccionan a los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Colombia realizó este domingo 21 de junio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que los ciudadanos eligieron al nuevo jefe de Estado entre Iván Cepeda, senador de izquierda, y Abelardo De la Espriella, candidato que obtuvo el mayor respaldo según el preconteo oficial, en una jornada que se desarrolló en todo el país con la participación de más de 26.318.255 votos y bajo la supervisión de la autoridad electoral, que adelantó el procesamiento de resultados tras el cierre de urnas a las 4:00 p.m. hora local.

Resultados del preconteo con el 99,74% de mesas

Reacciones políticas tras los resultados electorales

Cambio Radical se pronuncia tras la elección presidencial

El partido Cambio Radical emitió un pronunciamiento luego de conocerse los resultados del preconteo, en el que se refirió al resultado de la jornada electoral y a la elección del nuevo mandatario. En su declaración, la colectividad señaló: “Los colombianos se expresaron contundentemente en las urnas. Desde el Partido Cambio Radical felicitamos al presidente electo, Abelardo de la Espriella, por la contundente victoria obtenida en las elecciones presidenciales”. El partido también hizo referencia al contexto político del país y al resultado electoral, al afirmar: “Los resultados de esta jornada representan un mensaje claro e inequívoco de los ciudadanos frente al rumbo que tomó el país durante el gobierno de Gustavo Petro.” En su pronunciamiento, la colectividad organizó una serie de puntos sobre la situación nacional, señalando el aumento de la violencia en varias regiones del país, el fortalecimiento de grupos criminales y organizaciones al margen de la ley, el debilitamiento de la confianza de los inversionistas, la incertidumbre económica y los cuestionamientos a la independencia de los poderes públicos. Finalmente, Cambio Radical expresó su disposición de trabajo con el nuevo gobierno y anunció la presentación de iniciativas legislativas enfocadas en seguridad, crecimiento económico y libertades públicas, además de ejercer labores de control político sobre el cumplimiento de los compromisos anunciados en campaña. Entérese: Iván Cepeda dice que impugnarán 33.000 mesas: “reconoceremos el resultado final del escrutinio”

“Apoyo institucional desde Medellín al nuevo gobierno” – Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, felicitó al presidente electo Abelardo De la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo, a quienes describió como personas preparadas, destacando la responsabilidad de gobernar tanto para quienes los eligieron como para quienes no.

“Llamado a la unidad nacional y respaldo al sistema electoral” – ANDI

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) se pronunció tras los resultados de la segunda vuelta presidencial.

“Mensaje de gobernar para todos tras la jornada democrática” – Proantioquia

Proantioquia felicitó al presidente electo Abelardo De la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo.

“Críticas al proceso político reciente y llamado a la recuperación democrática” – Álvaro Uribe Vélez

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció tras los resultados electorales y afirmó que Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo resultaron ganadores frente a Iván Cepeda.

“Respeto al resultado y llamado a gobernar para todos” – Partido Liberal Colombiano

El Partido Liberal, a través de un comunicado firmado por César Gaviria, felicitó a Abelardo De la Espriella por su elección como presidente de Colombia.

“Invitación a la unión y fortalecimiento institucional” – Juan Manuel Santos

El expresidente Juan Manuel Santos felicitó a Abelardo De la Espriella y a José Manuel Restrepo por su elección, y les deseó éxito en la responsabilidad de dirigir el país.

“Énfasis en libertad económica y desarrollo social” – Paloma Valencia

Paloma Valencia felicitó a Abelardo De la Espriella y a José Manuel Restrepo tras su elección, y expresó deseos de que su gestión esté orientada por principios de desarrollo económico basado en un Estado reducido y la libertad como eje de crecimiento.

Reacción breve de Polo Polo tras el resultado electoral

Polo Polo reaccionó a los resultados con un mensaje breve en el que expresó celebración por la victoria electoral, sin incluir detalles adicionales sobre el proceso o la conformación del nuevo gobierno.

“Respaldo a la mayoría electoral y expectativas de gestión” – Juan Carlos Pinzón

Juan Carlos Pinzón felicitó a Abelardo De la Espriella y a José Manuel Restrepo, señalando que la mayoría de los colombianos respaldó su elección.

“Agenda regional y peticiones al nuevo gobierno” – Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, felicitó al presidente electo y al vicepresidente, y expresó respaldo institucional para el nuevo gobierno.

“Felicitación sin ampliación de postura política” – Rodrigo Lara

Rodrigo Lara felicitó a Colombia y al presidente electo Abelardo De la Espriella, sin agregar mayores detalles sobre su postura frente al nuevo gobierno.

“Reconocimiento al proceso electoral y resultados oficiales” – Iván Duque

El expresidente Iván Duque felicitó a Abelardo De la Espriella como presidente electo y a José Manuel Restrepo como vicepresidente.

“Mensajes de respaldo y bendiciones al nuevo gobierno” – Gerónimo Uribe

Gerónimo Uribe expresó felicitaciones al presidente electo y al vicepresidente, y manifestó deseos de respaldo divino para la nueva administración en su labor de gobierno.

“Balance político del resultado electoral” – Enrique Peñalosa

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, celebró el resultado electoral y afirmó que la victoria de De la Espriella se produjo frente a lo que calificó como un escenario político adverso.

“Apoyo a medidas de seguridad y lucha contra la corrupción” – Jota Pe Hernández

El congresista Jota Pe Hernández anunció su respaldo al nuevo presidente y señaló que apoyará medidas enfocadas en el fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra la corrupción.

“Respaldo con énfasis en control político” – Daniel Briceño

Daniel Briceño afirmó que los colombianos eligieron a Abelardo De la Espriella como presidente y a José Manuel Restrepo como vicepresidente.

“Cambio político y llamado a gobernar para todos” – Ingrid Betancourt

Ingrid Betancourt se refirió a los resultados electorales señalando que el país eligió un cambio en las urnas.

“Inicio de nueva etapa política en Colombia” – Partido de la U

El Partido de la U felicitó a Abelardo De la Espriella por su elección como presidente y señaló que inicia una nueva etapa política en el país.

“Defensa de la democracia y respeto al resultado electoral” – Centro Democrático

El Centro Democrático felicitó al presidente electo y al vicepresidente, y afirmó que el resultado electoral refleja la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La colectividad señaló su compromiso con la defensa de la democracia y con el respeto al resultado de los comicios.

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