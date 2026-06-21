Líderes políticos nacionales reaccionan a los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Colombia realizó este domingo 21 de junio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que los ciudadanos eligieron al nuevo jefe de Estado entre Iván Cepeda, senador de izquierda, y Abelardo De la Espriella, candidato que obtuvo el mayor respaldo según el preconteo oficial, en una jornada que se desarrolló en todo el país con la participación de más de 26.318.255 votos y bajo la supervisión de la autoridad electoral, que adelantó el procesamiento de resultados tras el cierre de urnas a las 4:00 p.m. hora local.
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