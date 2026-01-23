Así fue la llamada entre la canciller Rosa Villavicencio y Marco Rubio para preparar encuentro Petro-Trump en EE. UU.

Antes del encuentro que entre Donald Trump y Gustavo Petro que se llevará a cabo en la Casa Blanca, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, sostuvieron una llamada telefónica para coordinar los preparativos de la reunión y definir los temas que serán abordados. La Cancillería calificó la comunicación como “muy positiva”. Tras las diferencias que ambos mandatarios tienen desde el año pasado, esta reunión, según expertos, se ve como un parteaguas positivo. Sobre todo, luego de las implicaciones políticas y reputacionales que tuvo la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton, así como también la de su círculo cercano. La llamada entre ambos funcionarios, Rubio y Villavicencio, se llevó a cabo durante la mañana de este viernes 23 de enero.



Le puede interesar: Venezuela ya recibió 300 millones de dólares por venta de crudo tras acuerdo con EE. UU.

De acuerdo con la Cancillería colombiana, durante la conversación “se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa” y se confirmó que “al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”. En el diálogo también se abordaron los temas que harán parte de la agenda bilateral entre ambas naciones, valorando “la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos”.

Según el comunicado de la Cancillería colombiana en redes sociales, entre los asuntos planteados previos a este encuentro entre Trump y Petro, se encuentran “la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica”. La llamada fue descrita por ambas partes como “muy positiva”.

Lo que dijo la embajada de Estados Unidos

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó en sus redes sociales que el secretario de Estado Marco Rubio, sostuvo una conversación telefónica con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Especificaron que en la llamada se abordó una conversación “sobre prioridades comunes, entre ellas los lazos comerciales, la cooperación regional en materia de seguridad y los esfuerzos contra el narcotráfico”. Esta comunicación, que se dio en la antesala de la reunión bilateral presidencial prevista para febrero, en la que, de acuerdo con la información oficial que brindó la Embajada del país norteamericano, “el presidente Trump y el presidente Petro continuarán avanzando en temas de importancia mutua entre Estados Unidos y Colombia”.



Lea aquí: ¿Petro puede visitar a Trump sin tener visa y estar en la Lista Clinton?

Las diferencias previas

En varias ocasiones, tanto el presidente estadounidense como el mandatario colombiano habían tenido diferencias sustanciales en sus posturas personales. Trump ha utilizado términos como “narcotraficante” y “matón” para referirse al presidente Petro y no ha olvidado, que, desde la orilla del presidente Petro, este ha lo llamado “dictador”. A inicios de este año, ambos mandatarios sostuvieron una llamada que desescaló el discurso confrontacional que tuvieron hasta finales del año pasado. No obstante, Trump no olvida que en algún momento la relación bilateral estuvo minada de opiniones muy diferentes entre ambos.

“Tuve una muy buena conversación con él y, bueno, ha sido muy hostil con nosotros, con el país y conmigo. Me llamó dictador y muchas otras cosas. Llamó a Biden con nombres terribles, mucho peores de los que usó conmigo, pero ayer llamó, habló con dos personas y quiere reunirse, y eso está bien para mí”, precisó Trump un día después de la llamada del 9 de enero entre ambos líderes de Estado. El encuentro programado para este 3 de febrero marcará un nuevo camino en la relación bilateral diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Esto, antes de que acabe el mandato del gobierno Petro, al que le quedan siete meses en la Casa de Nariño. Lea también: Trump reafirmó que se reunirá con Petro, pero no olvida que ha sido “hostil” con EE. UU. y que lo llamó “dictador”



Preguntas frecuentes sobre el tema: