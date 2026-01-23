Así fue la llamada entre la canciller Rosa Villavicencio y Marco Rubio para preparar encuentro Petro-Trump en EE. UU.

Antes del encuentro que entre Donald Trump y Gustavo Petro que se llevará a cabo en la Casa Blanca, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, sostuvieron una llamada telefónica para coordinar los preparativos de la reunión y definir los temas que serán abordados. La Cancillería calificó la comunicación como “muy positiva”.
Tras las diferencias que ambos mandatarios tienen desde el año pasado, esta reunión, según expertos, se ve como un parteaguas positivo. Sobre todo, luego de las implicaciones políticas y reputacionales que tuvo la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton, así como también la de su círculo cercano.
La llamada entre ambos funcionarios, Rubio y Villavicencio, se llevó a cabo durante la mañana de este viernes 23 de enero.
