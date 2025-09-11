x

Llegaron a Bogotá los primeros seis vagones del Metro: “Tras más de 80 años de espera”

Los primeros vagones del Metro de Bogotá tuvieron un fuerte acompañamiento de la Policía y el Ejército en su recorrido desde Cartagena hasta la capital del país.

  • Bogotá recibió en la madrugada de este 11 de septiembre el primer tren de la Línea 1 del Metro. FOTO: Secretaria de Movilidad de Bogotá
Veronica Hernandez Téllez
Alcance

hace 7 horas
En Bogotá celebraron la llegada del primer tren de la Línea 1 del Metro a la capital. Se trata del primero de los 30 trenes que harán parte del sistema, cuyo avance de obra general alcanza ya más del 60 %, y que se espera entre en operación comercial en el primer semestre de 2028.

El convoy, compuesto por seis vagones, llegó a la capital después de un recorrido de más de 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena, trayecto que se inició el pasado 5 de septiembre y que estuvo acompañado por la Policía Nacional, el Ejército y la Armada.

El robusto operativo de carga sobredimensionada cumplió con éxito el traslado hasta el Patio Taller de Bosa en la madrugada de este 11 de septiembre, donde permanecerá para su alistamiento e inicio de pruebas, según informó la Alcaldía de Bogotá.

Relacionado: Así fue el desembarque del primer tren del Metro de Bogotá en Cartagena: la capital fue felicitada por sistemas de transporte de otros países

El alcalde Carlos Fernando Galán, quien recibió el tren junto al gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, y la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, destacó este hecho que revoluciona el transporte de los capitalinos.

“A esta hora, 1:34 de la madrugada, están entrando a Bogotá los primeros vagones del Metro. Seguirán su recorrido hasta el patio taller donde pronto iniciarán pruebas. En Bogotá seguimos construyendo el futuro”, escribió en su cuenta de X.

Este primer tren había superado previamente más de 1.200 kilómetros de pruebas en China, y en Bogotá recorrerá al menos 2.500 kilómetros adicionales para certificar el óptimo funcionamiento de todos sus componentes.

Será un sistema moderno y 100 % eléctrico, que contará con un viaducto de 24 kilómetros y 16 estaciones integradas con otros modos de transporte masivo de la ciudad.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, resaltó que la llegada del tren exigió un dispositivo especial con 50 unidades operativas, cierres temporales y monitoreo en tiempo real para garantizar la seguridad del traslado por las vías del país.

Tras más de 80 años de espera, recibimos el sistema de transporte que transformará la movilidad y la vida de millones de personas”, aseguró la funcionaria.

“Con el Metro, más de 800.000 personas se movilizarán cada día en trenes que circularán cada 90 segundos. Trayectos que hoy duran alrededor de dos horas se harán en apenas 27 minutos, permitiendo a millones de ciudadanos pasar más tiempo en familia y acceder a más oportunidades de estudio, trabajo y cultura”, agregó.

Por su parte, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, destacó que: “Hoy celebramos la llegada del primero de 30 trenes que serán nuestro orgullo, y que entrarán a fortalecer el sistema público de transporte de Bogotá, un sistema que nos permitirá contarles a nuestros nietos, que este logro es de todos y para todos”.

Mientras las obras avanzan, las pruebas estáticas y dinámicas certificarán la entrada en operación de la Línea 1 en menos de tres años.

