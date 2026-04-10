Lucho Herrera se declaró inocente de la presunta desaparición de cuatro personas en 2002

El exciclista Luis Alberto Herrera, conocido como Lucho Herrera, se declaró inocente ante la Fiscalía General de la Nación, luego de que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos lo involucrara formalmente en una investigación por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro campesinos en zona rural de Fusagasugá, el 23 de octubre de 2002.

El caso, en el que también estaría involucrado su hermano Rafael Herrera Herrera, inició cuando dos exparamilitares señalaron al campeón de la Vuelta a España de 1987 de haber pagado por la desaparición de sus vecinos: Diuviseldo Torres Vega; los hermanos Víctor y José del Carmen Rodríguez Martínez; y Gonzalo Guerrero Jiménez, después de que estos se negaran a venderle sus predios en la vereda Piamonte, en Fusagasugá (Cundinamarca).

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Rafael Herrera también aparece vinculado por el delito de acceso carnal violento por el abuso sexual a una menor de edad, hecho que fue conocido en la presente investigación.