Madre abandonó a su hija de 13 años en hospital de Barranquilla tras afirmar no poder protegerla de abusos sexuales de familiares

Una lamentable situación se presentó el pasado jueves en el hospital Niño Jesús de Barranquilla, cuando una niña de 13 años fue abandonada por su madre, quien solicitó atención para la menor y posteriormente dejó un manuscrito en el que explicaba los motivos para dejarla en manos del personal médico a fin de que la cuidaran.

Los doctores hicieron exámenes a la niña y descubrieron que tenía marcas en su cuerpo por posible abuso sexual. Sobre esto, la madre explicó en la carta que sus familiares habrían sido los causantes de dichos abusos y que esto desencadenó en una Enfermedad de Trasmisión Sexual (ETS), situación que está siendo evaluada por el personal médico.

Lea también: Defensoría del Pueblo asegura que el 41 % de víctimas de acoso sexual en contextos de poder no denuncia

En la misiva, según conoció Blu Radio, la mujer aceptaba la situación ocurrida con su hija y señalaba que, por esa razón, no podía protegerla de sus propios familiares en su lugar de residencia, por lo que solicitó a terceros que se hicieran cargo de ella.

La niña actualmente se encuentra recibiendo el acompañamiento de una madre sustituta del ICBF, mientras que la Policía de Infancia y Adolescencia del Atlántico está al tanto de la investigación. No obstante, informaron a la emisora radial que desconocían el caso e incluso que les negaron el ingreso al hospital el pasado viernes durante la recepción de la paciente.

Entérese: Tribunal ratificó condena de 23 años contra exdocente que abusó sexualmente de dos menores en colegio en Bogotá

Tras conocerse lo ocurrido, algunos habitantes de la localidad donde vive la menor se solidarizaron con ella y donaron algunos elementos de aseo y ropa, debido a que, cuando fue recibida por los galenos, solo contaba con las prendas que usaba al momento de llegar a la clínica.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reveló que las niñas y adolescentes mujeres son las principales víctimas de la violencia en Colombia. Desde 2019 a noviembre de 2025, la entidad abrió 137.607 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) por violencias contra menores de 18 años, de los cuales 111.488 niñas y adolescentes mujeres fueron las víctimas.

Siga leyendo: Denuncian abuso a niña de 3 años en jardín infantil de Bogotá y su madre acusa negligencia institucional