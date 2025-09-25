Abogados de Marcela Reyes anunciaron medidas para defender a la Dj por injuria y calumnia tras asesinato de B King

Tras el homicidio de los artistas Brayan Sánchez, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos como Dj Regio Clown, el mundo de la música en Colombia y México quedó en luto, y el nombre de la Dj colombiana Marcela Reyes se vio implicado como un fantasma del pasado, señalada por un enfrentamiento que tuvo con Sánchez, quien fue su pareja años atrás.
Ahora, después una serie de señalamientos a raíz de una denuncia instaurada por B King en contra de Reyes hace unos meses y que se conoció por medio de un video en redes sociales en el que el artista advirtió que temía por su vida, el equipo legal de la mujer anunció varias medidas para defenderla por presunta injuria y calumnia.