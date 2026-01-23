“Venga a trabajar conmigo”: así, el ministro de Igualdad pidió perdón al sargento que ofendió en 2012

Lo que durante años fue una de las escenas más incómodas del conflicto entre la Fuerza Pública y comunidades indígenas terminó convertido en un gesto inesperado de reconciliación. El hoy ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta, y el exsargento del Ejército Rodrígo García Maya, sostuvieron una conversación marcada por disculpas, reconocimiento mutuo y una propuesta que pocos habrían imaginado, trabajar juntos.
El ministro Acosta ofreció disculpas por su comportamiento de entonces y extendió una invitación directa al exuniformado para que haga parte de su esquema de seguridad. “Yo le invito a que nos veamos, a que vaya al ministerio. Allá miramos, ayudamos, conversamos y me gustaría que me cuidara, que me acompañara ahí en la seguridad”, afirmó en diálogo con Blu Radio.