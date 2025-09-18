x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tras una semana, el Gobierno se echó para atrás en nombramiento de Gloria Perdomo como MinTIC y designa a Carina Murcia

El ajuste en MinTIC se da tras la salida de Julián Molina y la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional.

  • Yeimi Carina Murcia Yela, la nueva ministra de de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. FOTO: MINTIC
    Yeimi Carina Murcia Yela, la nueva ministra de de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. FOTO: MINTIC
El Colombiano
El Colombiano
hace 13 horas
bookmark

La primera designación para el Ministerio de las TIC había recaído en Gloria Patricia Perdomo, cuyo nombramiento se anunció hace apenas una semana. Sin embargo, el Gobierno Nacional publicó este miércoles la hoja de vida de Yeimi Carina Murcia Yela como la nueva designada para el cargo.

La decisión representa un revés frente al anuncio de Gloria Patricia Perdomo, cuya hoja de vida se había publicado el 11 de septiembre. Este ajuste ocurre tras la salida de Julián Molina, quien dejó el cargo luego de que el Partido de La U no respaldara la candidatura de María Patricia Balanta para la Corte Constitucional.

Contexto: Gloria Patricia Perdomo, nueva ministra de las TIC tras la salida de Julián Molina

El ajuste en el Ministerio TIC se suma a otros movimientos en el gabinete tras la elección de magistrado de la Corte Constitucional.

Y es que hay que recordar que esta decisión está vinculada con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, quien superó a María Patricia Balanta, la aspirante que contaba con el apoyo del oficialismo. El Gobierno interpretó el resultado como un silencio en sus apoyos legislativos, lo que lo llevó a pedir la renuncia de ministros asociados a partidos que no respaldaron a Balanta.

En ese contexto salió Julián Molina, cuota política de La U, y se abrió la discusión sobre quién debía asumir la cartera de las TIC. La designación de Perdomo buscaba cubrir ese vacío, pero su nombramiento no se concretó.

Los candidatos a MinTIC

Dentro de las opciones que se barajaron para dirigir MinTIC estuvo Hollman Morris, actual gerente de RTVC; pero asesores de Presidencia señalaron el tema de la paridad de género en el gabinete. De acuerdo con otras fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, la conclusión fue que Morris resultaba “más funcional en RTVC que en el cargo de ministro”.

Por otro lado, Gloria Patricia Perdomo, como ya se mencionó, había sido nombrada como ministra de TIC hace apenas una semana. Su perfil académico incluyó una maestría en Gerencia Estratégica de Tecnologías de la Información y experiencia en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), además de varios años en cargos técnicos dentro del propio Ministerio. Ahora quedó como viceministra de Conectividad en la misma institución.

Al final, quedó Yeimi Carina Murcia Yela . De Puerto Asís, Putumayo, es comunicadora social de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Gobierno y Gerencia de la Universidad Externado y magíster en Derechos Humanos de la Universitat Oberta de Catalunya (España).

Su trayectoria en el sector público se concentra en el propio Ministerio de las TIC, donde ingresó en noviembre de 2022 como asesora.Entre 2023 y 2025 fue director de Apropiación de TIC.

Antes de llegar al Ministerio, trabajó en la Secretaría de Integración Social de Bogotá y en el Fondo de Desarrollo Local de Usme. Uno de sus retos será afianzar un ministerio que ha tenido cuatro titulares en poco más de tres años.

Le puede interesar: El Partido de la U, sin burocracia ni rumbo claro: el precio de la derrota en la Corte que está pagando Alex Vega

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida