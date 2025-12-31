El juicio del siglo: Uribe condenado y absuelto en un mismo año

En un mismo año, Álvaro Uribe Vélez fue llevado a juicio, condenado y absuelto, una secuencia excepcional incluso para los estándares del sistema judicial colombiano. El expediente del expresidente aún no tiene punto final, lo tiene la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir si es finalmente declarado culpable o inocente de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Se trata de uno de los procesos más complejos, mediáticos y jurídicamente exigentes que haya enfrentado una figura de su dimensión en la historia reciente del país.
