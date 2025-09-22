Petro reaccionó a la muerte de los cantantes colombianos Regio Clown y B-King en México: “asesinaron a nuestra juventud”, ¿qué se sabe?

El presidente Gustavo Petro se refirió este lunes a la noticia de la muerte de los cantantes colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera Lemos en México, más conocidos como B-King y Regio Clown. “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante (sic)”, dijo en X el jefe de Estado.

Horas antes, este domingo, el mandatario había publicado un mensaje más amplio: “Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”. Entérese: Atención: Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown Sin embargo, el mandatario dijo que el concierto había sido en Sonora, pero medio internacionales como El País citaron a fuentes que señalaron que los cantantes no habrían salido de Ciudad de México. De hecho, el manager del cantante, Juan Camilo Gallego, aunque desmintió las afirmaciones del presidente, se unió al llamado a las autoridades del país norteamericano y a la diplomacia colombiana en ese país para hallar a su representado.

¿Qué se sabe de este caso?

Los cantantes fueron encontrados muertos en territorio mexicano tras permanecer desaparecidos por casi una semana. Su rastro se perdió el 16 de septiembre, un día después de presentarse en un concierto en Ciudad de México. Las autoridades mexicanas publicaron fichas de búsqueda el 18 de septiembre y, en medio de la incertidumbre, el presidente Gustavo Petro pidió ayuda oficial para dar con su paradero. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las pesquisas quedaron bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República y otras entidades de seguridad.